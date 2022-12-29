Изъятого в Анапе льва передали на содержание в зоопарк Белгородской области

В Анапе прокуратура выявила нарушения при содержании африканского льва в выставочном комплексе «Планета Океан»

По суду компанию привлекли к административной ответственности по ст. 8.35 (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) и назначили штраф 500 тыс. рублей. Кроме того, на африканского льва наложили арест.

Поскольку животное под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, африканского льва 27 декабря передали на содержание в «Старооскольский зоопарк», сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в ноябре в зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге приехала тигрица, которую доставили из Краснодарского края. Её вместе с другими животными у частного лица изъяли следователи.

Ранее в одном из частных домов Новороссийска изъяли более 20 экзотических животных, которых использовали для фотоуслуг.