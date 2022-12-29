Изъятого в Анапе льва передали на содержание в зоопарк Белгородской области

Краснодарский край

Распечатать

  • Африканский лев © Скриншот фото из письма от прокуратуры Краснодарского края
    Африканский лев © Скриншот фото из письма от прокуратуры Краснодарского края

В Анапе прокуратура выявила нарушения при содержании африканского льва в выставочном комплексе «Планета Океан»

По суду компанию привлекли к административной ответственности по ст. 8.35 (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) и назначили штраф 500 тыс. рублей. Кроме того, на африканского льва наложили арест.

Поскольку животное под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, африканского льва 27 декабря передали на содержание в «Старооскольский зоопарк», сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в ноябре в зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге приехала тигрица, которую доставили из Краснодарского края. Её вместе с другими животными у частного лица изъяли следователи.

Ранее в одном из частных домов Новороссийска изъяли более 20 экзотических животных, которых использовали для фотоуслуг.

Анапа Животные Прокуратура

Новости

Изъятого в Анапе льва передали на содержание в зоопарк Белгородской области
В Краснодаре мужчина разбился после падения с балкона
Движение большегрузов по Крымскому мосту обещают восстановить в марте
В центре Краснодара 30 декабря перекроют два квартала
4-летнему Тёме из Горячего Ключа нужна помощь. Мальчик борется с пороками развития костей
Краснодарский край стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма

Лента новостей

В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Фото
Вчера, 10:47
В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Фото
Летаем рядом с парком «Краснодар»
27 декабря, 12:00
Летаем рядом с парком «Краснодар»
Что происходит в густонаселённом районе и решит ли трамвай его проблемы?
Топ главных происшествий года в Краснодарском крае
27 декабря, 20:34
Топ главных происшествий года в Краснодарском крае

Реклама на сайте