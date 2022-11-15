Тигрица Деда Мороза. Хищницу из Краснодарского края поселили в резиденции в Великом Устюге

В ноябре в зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге приехала тигрица. Её доставили из Краснодарского края. На Кубани хищницу вместе с другими животными у частного лица изъяли следователи.

В пути тигрицу сопровождал главный ветеринарный врач Московского Зоопарка. Зоосад в Великом Устюге — его филиал. На новом месте хищница прошла обследование, после чего ее выпустили в просторный вольер.

Специалисты «Зоосада в вотчине Деда Мороза» уверены, что с адаптацией у животного проблем не возникнет. В скором времени тигрица должна полностью освоиться на новом месте и радовать посетителей резиденции Деда Мороза.

Большая кошка стала новой соседкой камышового кота. Он приехал в зоосад в конце лета из парка птиц «Малинки» Ростовской области.