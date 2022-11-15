Тигрица Деда Мороза. Хищницу из Краснодарского края поселили в резиденции в Великом Устюге

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Амурская тигрица, изъятая в Краснодарском крае, переехала в Зоосад Деда Мороза

В ноябре в зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге приехала тигрица. Её доставили из Краснодарского края. На Кубани хищницу вместе с другими животными у частного лица изъяли следователи.

В пути тигрицу сопровождал главный ветеринарный врач Московского Зоопарка. Зоосад в Великом Устюге — его филиал. На новом месте хищница прошла обследование, после чего ее выпустили в просторный вольер.

Специалисты «Зоосада в вотчине Деда Мороза» уверены, что с адаптацией у животного проблем не возникнет. В скором времени тигрица должна полностью освоиться на новом месте и радовать посетителей резиденции Деда Мороза.

Большая кошка стала новой соседкой камышового кота. Он приехал в зоосад в конце лета из парка птиц «Малинки» Ростовской области. 

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в одном из частных домов Новороссийска изъяли более 20 экзотических животных, которых использовали для фотоуслуг.

Дед Мороз Животные Зоопарки

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Тигрица Деда Мороза. Хищницу из Краснодарского края поселили в резиденции в Великом Устюге
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