«Не один из, а лучший!». Экс-капитан «Краснодара» Юрий Газинский дал большое интервью о бывшей команде, Сергее Галицком и воспитанниках клуба

Юрий Газинский о болезни Сергея Галицкого: «Об этом никто не говорил, но догадки были»

«Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Никто из сотрудников ничего не говорил», — вспомнил Юрий Газинский.

Юрий Газинский вспомнил, что о проблемах президента «Краснодара» со здоровьем команде никто не рассказывал. Футболисты узнали обо всем из интервью самого Галицкого, а до этого лишь строили догадки.

28 декабря спортивный портал «Чемпионат» опубликовал интервью с футболистом Юрием Газинским. Он долгое время выступал за «Краснодар» и рассказал много интересного о клубе, его игроках и владельце.

«Да на фиг это?». Галицкий и разговоры о футболе

Также Юрий Газинский поделился воспоминаниями об обсуждении игровых моментов с президентом клуба. К примеру, один из таких разговоров касался розыгрыша мяча при вводе от ворот.

«Он спрашивал: «Зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю, и он всё равно выбьет вперёд?» Мы отвечали: «Сергей Николаевич, мы хотим выйти за счёт контроля мяча…» Он сразу: «Да на фиг это? Вы же всё равно доведёте до вратаря, и тот вынесет», — рассказал Юрий Газинский.

В свойственной резкой манере Сергей Галицкий прокомментировал и игру защитников при выносе мяча от ворот соперника.

«Галицкий спрашивал: «Саша, зачем головой сразу выбивать? Подстройся, прими мяч». Мартынович начал объяснять, что в борьбе это тяжело сделать и есть опасность «привезти». Сергей Николаевич ответил: «Так ты и так «привезёшь».

Спад Сафонова и игра воспитанников «Краснодара»

Юрий Газинский признался, что до сих пор смотрит матчи бывшего клуба, хоть и не все. Ошибки вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Газинский связал с отсутствием конкуренции на этой позиции. Однако подчеркнул, что высокий уровень Сафонова по-прежнему не поддаётся сомнению. Также Юрий Газинский прокомментировал возможный трансфер Сафонова в Европейский клуб.

«Наверняка Матвей хочет попробовать себя в Европе — это факт. Другой вопрос, какие есть варианты. Ну и он вряд ли всё бросит, чтобы уйти. Ему важно, чтобы клуб заработал, сколько нужно. Тем самым он рассчитывает показать своё отношение к команде, которая его воспитала», — отметил Газинский.

Кроме того Юрий Газинский заявил, что первая волна воспитанников «Краснодара» не выдержала конкуренции с легионерами, поэтому многим пришлось сменить клуб. Однако сейчас, когда многие зарубежные футболисты покинули команду, воспитанникам академии стало легче закрепиться в основном составе.

Справка: Юрий Газинский выступал за Краснодар с 2013 по 2022 годы. Сыграл 282 матча и забил 14 голов. Был капитаном «быков». В 2022 году перешел в екатеринбургский «Урал».

Также Газинский рассказал, что однажды помог попасть на матч бывшей команды юным землякам из Комсомольска-на-Амуре, а когда журналист назвал стадион «Краснодар» одним из лучших в стране, поправил его: «Не один из, а лучший! Представляете, какие эмоции у детей? Конечно, они в восторге. Увы, у меня такой возможности не было».

Газинский признался, что после завершения игровой карьеры не видит себя в роли тренера. В то же время он хочет остаться в футболе и попробовать себя в селекционной работе или менеджменте и не исключил, что это случится именно в «Краснодаре».