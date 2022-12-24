«Не может физически участвовать в работе». Галицкий покинул исполком РФС

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Матч «Краснодар» — «Уфа», Краснодар, 1 марта 2020 года. Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Матч «Краснодар» — «Уфа», Краснодар, 1 марта 2020 года. Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 декабря Российский футбольный союз передал решение Сергея Галицкого покинуть исполком

На заседании исполкома президент РФС Александр Дюков сказал, что основатель ФК «Краснодар» подал заявление на выход из исполкома РФС по личным обстоятельствам. Заявление приняли.

В апреле 2022:

«Еще один вопрос, который мы не успели рассмотреть, но я обещал его озвучить Сергею Галицкому. Еще в октябре после заседания исполкома он написал заявление о выходе из состава исполкома по личным обстоятельствам. Вы, наверное, заметили, что он не принимал участие в работе исполкома в этом году. Он честно сказал о том, что не может физически участвовать в работе и было бы некорректно с его стороны числиться здесь. Мной и исполкомом это заявление принято»,рассказал Дюков.

В списке членов исполкома на сайте РФС Галицкого уже нет.

Кадровые перестановки РФС Сергей Галицкий ФК «Краснодар»

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«Не может физически участвовать в работе». Галицкий покинул исполком РФС
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