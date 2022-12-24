«Еще один вопрос, который мы не успели рассмотреть, но я обещал его озвучить Сергею Галицкому. Еще в октябре после заседания исполкома он написал заявление о выходе из состава исполкома по личным обстоятельствам. Вы, наверное, заметили, что он не принимал участие в работе исполкома в этом году. Он честно сказал о том, что не может физически участвовать в работе и было бы некорректно с его стороны числиться здесь. Мной и исполкомом это заявление принято», — рассказал Дюков.

В списке членов исполкома на сайте РФС Галицкого уже нет.