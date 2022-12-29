4-летнему Тёме из Горячего Ключа нужна помощь. Мальчик борется с пороками развития костей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Тёма Буров © Фото из архива семьи
    Тёма Буров © Фото из архива семьи

«Русфонд» собирает более 318 тыс. рублей на лечение, корсет, ортезы и специальную обувь маленькому жителю Краснодарского края

«Лечение многоэтапное и трудное, но это единственный шанс помочь малышу», — рассказывает врач 4-летнего Тёмы Бурова, ортопед Сергей Кузьмичев. 

Артём родился с аномалиями развития: сколиозом, деформированной кистью, без пальца левой руки, с левосторонней лучевой косорукостью и укороченной на 2,5 см левой стопой. 

«Родная мама оставила мальчика в роддоме, испугалась множественных диагнозов. Я оформила документы и через месяц забрала Тёму домой, в свою семью», — вспоминает Наталья Хведелидзе. 

С чего начать делать добрые дела:

В приёмной семье активно занимаются реабилитацией мальчика. «Русфонд» помог справиться с косолапостью и деформацией черепа, начать лечение сколиоза поддерживающими корсетами. 

«В этом году в Санкт-Петербурге Тёме провели две операции на левой руке — пересадили два пальца, чтобы сын мог максимально ею пользоваться. Сейчас, после удаления спиц и заживления ран, Тёме нужны два ортеза и восстановительное лечение. Также необходим новый корсет: старый стал мал и тесен, а сын находится в нём всё время», — рассказала Наталья. 

Впереди ещё много работы, подчёркивает ортопед:

«Чтобы поддерживать позвоночник в правильном положении, предотвратить его дальнейшую деформацию и нарушения в работе сердца и лёгких, мальчику необходимо срочно заменить корригирующий корсет. Для восстановления после операции нужны специальные ортезы на лучезапястный сустав и на всю руку, реабилитационные занятия и массаж».

QR-код для пожертвований Тёме Бурову

QR-код для пожертвований Тёме Бурову

Изготовить индивидуальные средства реабилитации готовы в новороссийской клинике «Орто-Н», но 318 тыс. рублей для очередного этапа лечения семья самостоятельно не соберёт. Наталья благодарит всех, кто помогал раньше, и просит не оставить Тёму без помощи и в этот раз. 

Отправить пожертвование можно с любой банковской карты на сайте «Русфонда», по QR-коду, в приложениях банков, через СМС на номер 5542 (указав сумму цифрами в тексте сообщения). Также можно оформить пожертвование от юридического лица. Все способы ищите здесь.

Ранее читатели Юга.ру неоднократно участвовали в сборах для подопечных «Русфонда» и других благотворительных организаций. Например, всего за несколько декабрьских дней удалось собрать 207 тысяч на слуховые протезы для 5-летней Вики из станицы Северской.

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