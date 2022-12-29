«Родная мама оставила мальчика в роддоме, испугалась множественных диагнозов. Я оформила документы и через месяц забрала Тёму домой, в свою семью», — вспоминает Наталья Хведелидзе.

Артём родился с аномалиями развития: сколиозом, деформированной кистью, без пальца левой руки, с левосторонней лучевой косорукостью и укороченной на 2,5 см левой стопой.

В приёмной семье активно занимаются реабилитацией мальчика. «Русфонд» помог справиться с косолапостью и деформацией черепа, начать лечение сколиоза поддерживающими корсетами.

«В этом году в Санкт-Петербурге Тёме провели две операции на левой руке — пересадили два пальца, чтобы сын мог максимально ею пользоваться. Сейчас, после удаления спиц и заживления ран, Тёме нужны два ортеза и восстановительное лечение. Также необходим новый корсет: старый стал мал и тесен, а сын находится в нём всё время», — рассказала Наталья.

Впереди ещё много работы, подчёркивает ортопед:

«Чтобы поддерживать позвоночник в правильном положении, предотвратить его дальнейшую деформацию и нарушения в работе сердца и лёгких, мальчику необходимо срочно заменить корригирующий корсет. Для восстановления после операции нужны специальные ортезы на лучезапястный сустав и на всю руку, реабилитационные занятия и массаж».