Пятилетней Вике из Краснодарского края собирают 207 тысяч на мощные слуховые аппараты
Юная жительница станицы Северской хочет пойти в детский сад, но без слуховых аппаратов это невозможно. Вы можете помочь Вике
Вика Гунченко родилась недоношенной, месяц её выхаживали в больнице. Девочка активно развивалась и рано заговорила, но часто болела, и в два года очень тяжело перенесла двустороннюю пневмонию. А при поступлении в детский сад у неё обнаружили туберкулёз.
«Почти восемь месяцев дочка лежала в больнице. Врачи заметили, что она не реагирует на своё имя, не слышит, когда к ней обращаются. Сурдолог поставил ей диагноз «тугоухость 4-й степени». Первые слуховые аппараты нам выдали бесплатно, но толку было мало: аппараты трижды ремонтировали, но они шумят и свистят, Вику это пугает, и она отказывается их носить. Здоровье позволяет дочке ходить в детский сад, но без мощных слуховых аппаратов её никуда не принимают», — рассказала мама девочки Ольга Игнатенко.
Сурдолог подобрал Вике подходящий аппарат. Правда, бесплатно его не получить, а одинокая мама с двумя дочерьми не справляется с суммой — 207,5 тыс. рублей.
«Диагноз Вики —двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребёнок нуждается в слухопротезировании высокотехнологичными, цифровыми, многоканальными, программируемыми мощными слуховыми аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами», — объяснила сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем:
Семье Вики помогает «Русфонд». Вы можете присоединиться к сбору: для этого отправьте любую сумму на сайте фонда, с помощью QR-кода ниже, в приложении банка или с помощью СМС на номер 5542 с суммой в тексте сообщения. Можно оформить пожертвование от юридического лица. Все способы ищите здесь.
«Милая Викуля Гунченко ждёт нашей поддержки. Она с мамой и сестрой-школьницей верит в новогодние чудеса, но ждет не куклу в подарок, а слуховые аппараты, с которыми её наконец примут в детский садик! И тогда у Вики будут настоящие подруги, много игр и игрушек, что так важно в пять лет», — так о девочке отзываются в «Русфонде».
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