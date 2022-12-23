Юная жительница станицы Северской хочет пойти в детский сад, но без слуховых аппаратов это невозможно. Вы можете помочь Вике

Вика Гунченко родилась недоношенной, месяц её выхаживали в больнице. Девочка активно развивалась и рано заговорила, но часто болела, и в два года очень тяжело перенесла двустороннюю пневмонию. А при поступлении в детский сад у неё обнаружили туберкулёз.

«Почти восемь месяцев дочка лежала в больнице. Врачи заметили, что она не реагирует на своё имя, не слышит, когда к ней обращаются. Сурдолог поставил ей диагноз «тугоухость 4-й степени». Первые слуховые аппараты нам выдали бесплатно, но толку было мало: аппараты трижды ремонтировали, но они шумят и свистят, Вику это пугает, и она отказывается их носить. Здоровье позволяет дочке ходить в детский сад, но без мощных слуховых аппаратов её никуда не принимают», — рассказала мама девочки Ольга Игнатенко.

Сурдолог подобрал Вике подходящий аппарат. Правда, бесплатно его не получить, а одинокая мама с двумя дочерьми не справляется с суммой — 207,5 тыс. рублей.

«Диагноз Вики —двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребёнок нуждается в слухопротезировании высокотехнологичными, цифровыми, многоканальными, программируемыми мощными слуховыми аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами», — объяснила сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.