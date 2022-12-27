МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Сочи

27 декабря до 18:00 в горах Сочи (выше 1500 метров) будет лавиноопасно

Сход лавин может привести к обрывам воздушных линий связи и электропередачи, выходам из строя объектов жизнеобеспечения, затруднению в работе транспорта, увеличению числа ДТП. Жителям и гостям курорта не рекомендуют выходить в горы в лавиноопасный период.

Как писали Юга.ру, специалисты водоканала Сочи приступили к ремонту магистрального водовода в Адлере и Хосте. В частности, предстоит восстановить трубопровод на улице Ленина, который был повреждён оползнем. 27-28 декабря ограничат подачу воды в нескольких районах города.

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