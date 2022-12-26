Несколько районов Сочи на два дня останутся без воды

Специалисты водоканала Сочи приступили к ремонту магистрального водовода в Адлере и Хосте

В частности, предстоит восстановить трубопровод на улице Ленина, который был повреждён оползнем. Одновременно с этим в ЖК «Министерские озера» начнут создавать аварийно-резервную систему водоводов. На разных участках заменят шесть специальных затворов и проложат 50-метровую перемычку.

27 декабря подача воды будет ограничена в Адлер, Кудепсту, Хосту, Мацесту, Бытху, микрорайон «Светлана», село Раздольное и ЖК «Министерские озера». Восстановить водоснабжение окончательно планируют к концу 28 декабря, сообщают в телеграм-канале «Водоканал Сочи».

Жителей попросили запастись водой. Однако будет организован и её подвоз. Заявки принимают по телефону +7 (862) 444–05–05.

Как писали Юга.ру, сочинский «Водоканал» рассказал о плане работ для бесперебойной подачи питьевой воды в «Министерские озёра», где жители насчитали 34 аварийных отключения с марта.