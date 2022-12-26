«Продолжают господствовать южные потоки». Синоптики рассказали стоит ли ждать снега в Краснодарском крае в новогоднюю ночь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

В январе может случиться резкий перелом и неожиданно наступит зима

До конца года погода в Краснодарском крае не изменится. Тепло возможно сохраится и в первых числах января, рассказал Юга.ру заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

«Продолжают господствовать южные потоки, которые заносят на территорию края прогретый воздух. Это обеспечит теплую погоду до конца года и, возможно, в первых числах января», — объяснил Колесник.

Снега в ближайшее время тоже не стоит ждать:

«Даже если случится факт преломления погодных условий с теплых на холодные, и снег будет отмечаться как факт, ложиться он не будет. Для формирования покрова в городе слишком прогрета поверхность».

Колесник отметил, что прогнозы на длительный период делать пока сложно. В январе может случиться переломный момент, когда температурный фон начнет резко падать и наступит зима. 

Как писали Юга.ру, последняя неделя уходящего года в Краснодарском крае началась с дождей. На Черноморском побережье воздух прогрелся до 7-12 °С.

Новый год Погода

Новости

Несколько районов Сочи на два дня останутся без воды
В Краснодаре мужчина сломал шлагбаум на парковке. Его нашли и выписали штраф
В Краснодаре рекламируют чеченский университет спецназа. Его аналоги планируют открыть в других регионах РФ
«Продолжают господствовать южные потоки». Синоптики рассказали стоит ли ждать снега в Краснодарском крае в новогоднюю ночь
Из-за тумана в Минеральных Водах два самолёта пришлось посадить в Сочи
«Младший сын перестал разговаривать». Прокуратура Крыма предложила отменить мобилизацию не служившего многодетного отца

Лента новостей

Реклама на сайте