«Продолжают господствовать южные потоки». Синоптики рассказали стоит ли ждать снега в Краснодарском крае в новогоднюю ночь

В январе может случиться резкий перелом и неожиданно наступит зима

До конца года погода в Краснодарском крае не изменится. Тепло возможно сохраится и в первых числах января, рассказал Юга.ру заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

«Продолжают господствовать южные потоки, которые заносят на территорию края прогретый воздух. Это обеспечит теплую погоду до конца года и, возможно, в первых числах января», — объяснил Колесник.

Снега в ближайшее время тоже не стоит ждать:

«Даже если случится факт преломления погодных условий с теплых на холодные, и снег будет отмечаться как факт, ложиться он не будет. Для формирования покрова в городе слишком прогрета поверхность».

Колесник отметил, что прогнозы на длительный период делать пока сложно. В январе может случиться переломный момент, когда температурный фон начнет резко падать и наступит зима.

Как писали Юга.ру, последняя неделя уходящего года в Краснодарском крае началась с дождей. На Черноморском побережье воздух прогрелся до 7-12 °С.