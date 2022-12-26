В 2022 году поздравление Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20%. В Краснодаре цены начинаются от 200 рублей
За пять лет стоимость визита Деда Мороза на праздник выросла вдвое
В 2022 году индекс Деда Мороза (стоимость поздравления) по сравнению с предыдущим годом вырос на 20%. Средняя стоимость визита новогоднего волшебника — 2 тыс. 100 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Tinkoff Data.
Сильнее всего, на 33%, новогодние услуги аниматоров подорожали в Красноярске — с 1 тыс. 702 рублей до 2 тыс. 260 рублей. В Москве индекс Деда Мороза вырос на 28%, до 2815 руб. Там стоимость поздравления самая высокая.
Есть и регионы, где Дед Мороз играет на понижение. Цены на поздравления упали в Челябинске, на 9%, Нижнем Новгороде — 7% и Омске, минус 6%.
Однако в целом по стране за 5 лет стоимость услуг Деда мороза выросла в два раза. В 2018 она в среднем составляла 1 тыс. 43 рубля. В 2020 году поздравление уже стоило 1 тыс. 600 рублей. В 2022 году — 2 тыс. 100 рублей.
В Краснодаре на одном из популярных сайтов объявлений стоимость поздравлений Деда Мороза начинается от 200 рублей. Правда за эти деньги предлагают записать лишь именное видеопоздравление для ребенка.
Самые бюджетные варианты с реальным визитом Деда Мороза начинаются от 700-800 рублей за услугу. Основное количество предложений находятся в диапазоне от 1 тыс. до 1 тыс. 500 рублей. VIP Дед Мороз готов выехать на праздник не меньше, чем за 10 тыс. рублей.
По данным «Деловая Газета.Юг» Краснодар в 2022 году вошел в топ-городов с самым высоким индексом Деда Мороза. Краевую столицу в рейтинг включили впервые. Согласно исследованию, средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки накануне Нового года составила 2 тыс. 100 рублей.
Согласно аналитическим данным цены на услуги новогодних аниматоров продолжат расти и в следующем году. По прогнозам, в 2023 году стоимость поздравления вырастет на 12% до 2 тыс. 356 рублей.
Ранее Юга.ру рассказывали, что одна из авиакомпаний предложила Дедам Морозам и Снегурочкам улететь из Сочи бесплатно. Нужны только костюмы.