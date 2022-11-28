Новогодние ёлки в Краснодаре: наука, магия, космос и альтернативная реальность

Подготовка к Новому году в Краснодаре в самом разгаре. Театрализованные представления для детей уже можно и нужно бронировать. Юга.ру собрали самые интересные шоу и программы. Научный Новый год Всеми любимый праздник будет без зайчиков, снежинок и конфет. Зато с научными экспериментами, необычным сюжетом и молодыми учёными. Действие происходит на новогоднем симпозиуме, куда съезжаются университеты Дедов Морозов. За пять минут до конца года выясняется, что стрелки новогодних часов встали — кто-то похитил из механизма атомный топливный элемент. Чтобы спасти Новый год, ребятам придётся провести расследование, проверить алиби приближённых Деда Мороза и запустить часы. Представление интерактивное — каждый участник проводит эксперименты самостоятельно: заставит лазерные лучи огибать препятствия, освоит базовые навыки химика-аналитика, разберётся в принципах работы электронных устройств. Билет включает в себя подарок — научную настольную игру. Для сопровождающих взрослых проведут викторину. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Новокузнечная, 84, 3 этаж. «Мультиёлка» Во время мультимедийного представления «Школа волшебников» дети смогут стать настоящими магами и научиться перемещаться во времени, управлять предметами и природными явлениями, запомнить заклинания и вместе с друзьями спасти волшебный посох Деда Мороза. Однажды Элвин поддался злу и совершил непоправимую ошибку, из-за которой может не только не наступить его любимый праздник, но и все дети перестанут верить в чудо. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Привокзальная, 1.

© Елена Синеок, ЮГА.ру

«Всем ёлкам ёлка. Новый уровень» Современное представление с использованием диджитал-технологий и спецэффектов, погружающих в альтернативный мир. Марк и Ника случайно становятся свиделеями преступления — директор корпорации компьютерных игр обманом запирает Деда Мороза в клетке виртуальной реальности. Чтобы освободить праздничного волшебника, дети отправляются за ним в киберпространство. Им предстоит пройти через несколько уровней и успешно справиться с испытаниями. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Зиповская, 5, корпус 33. Новый год в «Джоуль-парке» На выбор предлагают четыре программы. Хит продаж «Холодное сердце» по мотивам популярного одноимённого мультфильма. Ребят ждут захватывающие приключения вместе с тремя бесстрашными героями — принцессой Анной, отважным Кристоффом и его верным оленем Свеном. Классическое представление «Дед Мороз и Снегурочка» о том, как праздничные герои справляются со злыми силами. Появились и две новинки. Так, в шоу «Хранители снов» по мотивам мультика, злой дух Кромешник посягает на самое дорогое — детские мечты. Северянин, Ледяной Джек, Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду и помешать ему. В представлении «Гринч, похититель Нового года» действие происходит в загадочном городке Ктоград, в котором живет существо, которое терпеть не может главный зимний праздник. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Зиповская, 5, корпус 1. Фикси-шоу «Операция «Новый год» Интерактивный спектакль по мотивам мультсериала «Фиксики». Как это обычно бывает, Новый год пытаются сорвать. Злодей по имени Смайл хочет заменить Деда Мороза на посту верховного праздничного чудотворца и крадёт магический прибор, который осуществляет желания. Лень и Жадность усыпили волшебника, и теперь Фиксикам и детям нужно срочно разбудить его. В программе не только театральное детство, но также фиксипелки, игры с надувным реквизитом, загадки, фиксизарядка и многое другое. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Красная, 5.

© Елена Синеок, ЮГА.ру

Новый год в «Детской лиге» Сеть центров развития подготовила несколько вечеринок различного формата. В шоу «Неоновый космос» ребята вместе с Дедом Морозом и инопланетянами отправятся в захватывающее приключения по галактикам, чтобы отыскать озеро желаний. Во время представления «Новый год в Майнкрафт» Дед Мороз случайно теряет свой мешок с подарками в пространстве знаменитой игры. Участники вместе со Стивом попытаются вернуть его в земную реальность. Интерактивный спектакль «Проделки Бабы-Яги» для любителей классики. Сказочная волшебница решила остаться в старом году и не пускать Новый на порог. Ребятам и Снегурочке с Богатырем нужно переубедить вредную старуху. Шоу «Холодная история Олафа» по мотивам любимого мультфильма. Добряк Олаф решил стать лучшим помощником Деда Мороза. Ребята вместе с Эльзой научат его всему-всему, что только знают о праздновании Нового года. Расписание и билеты по ссылке. Адреса: бульвар Клары Лучко, 6; проспект Чекистов 8/4; проспект Образцова 2/2. Новый год в филармонии Для детей и их родителей в этом году подготовили несколько развлекательных программ. Представление «Новогодние приключения доктора Айболита» по мотивам известного произведения Корнея Чуковского. Дети окунутся в увлекательный мир экзотической Африки, узнают о разнообразных обитателях континента, вместе с героями пройдут все испытания. Шоу «Василиса Премудрая и Морской Царь» повествует о противостоянии двух миров — земного и подводного. Зрители узнают, как полюбившие друг друга царевич Иван и Василиса преодолевают все препятствия на пути к счастью. Интерактивный спектакль «Новогодние приключения девочки в красной шапочке» в оригинальной интерпретации. Героиня, которая отправляется с корзиной пирожков к своей бабушке через мрачный лес, оказывается не из робкого десятки. Её ждут захватывающие приключения. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Красная, 55.

© Елена Синеок, ЮГА.ру

Новый год в «Игратории» Сеть игровых центров предлагает несколько развлекательных программ. Интерактивное шоу «Новый год в магазине игрушек» с фантастическими приключениями героев известной компьютерной игры Poppy Playtime — Хагги Вагги, а также Дедом Морозом и Снегурочкой. Во время представления «Волшебный Новый год» эльфы спасают праздник и выручают из беды Дедушку Мороза с его внучкой и символом года. Спектакль с живым кроликом. Во время шоу «Гринч украл звезду» зелёный злодей сделает всё возможное, чтобы праздник не наступил. Но ребята обязательно помогут ему стать добрее и вернуть главное ёлочное украшение. В спектакле «Новогоднее приключение Домовёнка и Единорожки» ребята будут наблюдать, как герои любимых сказок спасают Дедушку Мороза от злой зимы, и помогут ему найти мешок с подарками. Во время представления «Новогодняя фабрика сладостей» малышей ждут волшебные приключения на заводе по производству вкусняшек, встреча с Дедушкой Морозом и его внучкой. Расписание и билеты по ссылке. Адреса: улица Индустриальная, 2; улица Тургенева, 149; улица Красная, 176. «По следу таинственного странника» Новогоднее мистическое фэнтези с весьма оригинальным сюжетом. Любимые «зимние» персонажи покажут себя с неожиданной стороны. Например, Снегурочка накануне праздника сломя голову отправляется навстречу приключениям — на поиски таинственного странника на железном коне. Организаторы обещают, что в сказке будут и высокотехнологичные чудеса. Расписание и билеты по ссылке. Адрес: улица Стасова, 175. «Новогодние вытворяшки» Праздничное шоу для школьников. Программа включает игровой интерактив, мастер-классы по росписи пряника и созданию ёлочной игрушки, мини-квест, развлечения с ростовыми куклами, дискотека, флешмоб и поздравление от Деда Мороза. Расписание и билеты телефону +7 (918) 388-37-89. Адрес: улица Привокзальная, 1.

© Елена Синеок, ЮГА.ру

Новый год в Музыкальном театре 23 декабря начинаются премьерные показы мюзикла для детей «Маша и Витя против «Диких гитар» по мотивам одноимённого произведения Павла Финна.

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