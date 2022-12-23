«Победа» предложила Дедам Морозам и Снегурочкам улететь из Сочи бесплатно. Нужны только костюмы

Рассказываем, куда и как улететь из Сочи с праздничным настроением 31 декабря — 2 января

С 31 декабря по 2 января летать можно бесплатно с авиакомпанией «Победа». Для этого нужно прийти в костюме Деда Мороза или Снегурочки к началу регистрации на внутренний рейс, на стойке рассказать о желании участвовать в акции, а потом дождаться конца регистрации.

Если на борту будут свободные места, пассажир может полететь бесплатно. При этом оставаться в костюме нужно всё время перелёта. И не мешать другим пассажирам — новогодних героев просят позаботиться о том, чтобы блёстки и стразы не осыпались с наряда.

Напрямую из Сочи «Победой» можно улететь в 12 городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Саратов, Киров, Набережные Челны.

Важно: костюм включает одежду, головной убор, бороду для Деда Мороза и косу для Снегурочки. А вот посох на борт брать нельзя. Подробно о правилах читайте здесь.

Напомним, «Пятёрочка» запустила новогодний фудтрак на Кубани и в других регионах России.