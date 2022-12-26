Большинство краснодарцев считают, что минимальный призывной возраст нужно повысить до 21 года, максимальный — оставить нынешним

Сейчас призывной возраст с 18 до 27 лет. 22 декабря Минобороны и Госдума РФ предложили призывать с 21 до 30 лет. Изменить призывной возраст можно только изменив законодательство. Это может произойти уже в 2023 году.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил «1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ». По результатам опроса, краснодарцы одобрили повышение минимального призывного возраста до 21 лет, но не поддержали продление максимального до 30.