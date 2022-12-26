Жители Краснодара против продления призывного возраста до 30 лет

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Большинство краснодарцев считают, что минимальный призывной возраст нужно повысить до 21 года, максимальный — оставить нынешним

Сейчас призывной возраст с 18 до 27 лет. 22 декабря Минобороны и Госдума РФ предложили призывать с 21 до 30 лет. Изменить призывной возраст можно только изменив законодательство. Это может произойти уже в 2023 году.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил «1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ». По результатам опроса, краснодарцы одобрили повышение минимального призывного возраста до 21 лет, но не поддержали продление максимального до 30.

Военком, который всех напугал:

Идею поднять призывной возраст поддержали 48% краснодарцев, 24% высказались против. Повышение предельного возраста до 30 лет одобрили только 34%, 49% отнеслись к этому изменению отрицательно. Таким образом, многие краснодарцы выступили за сокращение призывного возраста до шести лет — с 21 до 27 лет. В предложении властей срок сдвигается, но остается девятилетним.

Люди с детьми чаще одобряли сокращение возраста. Мужчины, особенно бывшие призывники, поддерживают инициативу чаще, чем женщины. Краснодарцам старше 45 лет изменения понравились больше, чем горожанам до 34 лет.

Как сообщали Юга.ру, военкомы Краснодара пообещали, что «ни один призывник не будет участвовать в СВО» и пригрозили уклонистам от мобилизации.

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Жители Краснодара против продления призывного возраста до 30 лет
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