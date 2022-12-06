«Ни один призывник не будет участвовать в СВО». Военкомы Краснодара рассказали о ходе осеннего призыва и пригрозили уклонистам от мобилизации

Осенью 2022 года военкоматам на работу с призывниками дали на один месяц меньше

6 декабря военные комиссары Западного и Прикубанского, а также Карасунского и Центрального округов Краснодара Валерий Коночевский и Игорь Трушковский рассказали о ходе осеннего призыва. Напомнив, что в этом году он из-за частичной мобилизации сокращен на один месяц, представители военкоматов сразу перешли в наступление. Предвосхищая вопросы журналистов, военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский заверил всех, что призывники не попадут в зону СВО.

«Призывники не участвуют в этих мероприятиях. Для этого была проведена частичная мобилизация <…> поэтому мамам, родным, близким, бабушкам не нужно переживать, это позиция Минобороны, верховного главнокомандующего президента РФ, мы строго стоим на этом, что ни один призывник не будет участвовать в мероприятиях СВО», — подчеркнул Валерий Коночевский.

Как заявлял ранее военный комиссар края Александр Кузнецов в Вооруженные силы России отправятся более шести тысяч жителей Кубани. Военкомату Западного и Прикубанского округов Краснодара призвать предстоит 700 человек, Карасунского и Центрального округов меньше. По заверению военкомов призыв идет активно, но конкретных цифр они не назвали. Традиционно поговорили и об уклонистах. Военкомы напомнили об ответственности за уход от срочной службы, а также описали полную трудностей жизнь мужчины без военного билета.

«Граждане, которые не прошли военную службу на основании ст. 28.1.1 военный билет гражданина пребывающего в запасе, иметь не будут. Им выдается справка. Она ограничивает трудоустройство и очень значительно», — заявил Игорь Трушковский

Как заверили военкомы, роста количества уклонистов во время осеннего призыва пока не наблюдается. Число призывников выбирающих альтернативную службу также не увеличилось. Появились новые основания для отсрочки. На неё могут рассчитывать призывники получившие профильное образование и работающие в IT-секторе. На всех остальных военкоматы пытаются воздействовать исключительно силой убеждения.

«Делаем совместные рейды с органами внутренних дел, обращаемся к муниципальным властям, главам, которые оказывают содействие. Они выделяют нам транспорт, сотрудники военкомата, администрации выезжают по адресам этих ребят. Ищем, предлагаем, говорим. Самое главное не довести до такого, чтобы потом эти ребята были в уголовном порядке наказаны», — отметил Валерий Коночевский.

Журналисты спросили о других уклонистах — от частичной мобилизации. Таких, по словам военкомов, было не много, но ни никто из них не забыт.

«Многие граждане, которые решили не прибыть в военкомат по повесткам, вся эта информация у нас имеется. Опредленное количество документов мы передали в СК. Мы должны действовать в рамках законодательства», — отметил Валерий Коночевский.

Шероховатости во время призыва по частичной мобилизации военкомы возложили в том числе на военнослужащих запаса. По их мнению, они вовремя не уведомили военкоматы о состоянии здоровья и изменившемся семейном положении.

Призывников на срочную службу и их родственников военокомы заверили: «больных ребят мы в армию не отправляем». Осенний призыв 2022 года завершится 30 декабря. Многие срочники будут служить в родном регионе.

В начале ноября Юга.ру писали о старте осеннего призыва 2022 года. В наших карточках можно найти ответы на главные вопросы о нем.