«Пятёрочка» запустила новогодний фудтрак на Кубани и в других регионах России

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Чтобы подарить заряд новогоднего настроения, торговая сеть «Пятёрочка» запустила праздничный новогодний фудтрак — до 8 января он курсирует по четырем маршрутам в нескольких регионах России. В Краснодарском крае с ним смогут встретиться жители Краснодара, Сочи, Адлера, Новороссийска и Армавира.

Фудтрак передвигается по разным районам городов, останавливаясь в популярных у горожан локациях. Во время каждой из таких остановок играет новогодняя музыка, а все желающие могут получить в подарок кофе или чай и скретч-карту, под защитным слоем которой указан бонус — скидка на покупку в магазине «Пятёрочка», заказ в сервисе онлайн-доставки, подписку «Пакет», товары от партнеров.

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Команда новогоднего фургона зарядит праздничным настроением и вручит подарки всем, кто встретит новогодний фудтрак и выполнит одно из двух простых условий: разместит пост или короткое видео в своих социальных сетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или активирует карту лояльности в новом мобильном приложении «Пятёрочка». Маленьким гостям будут дарить приятные сувениры.

А еще при желании можно воспользоваться почтовым сервисом от «Пятёрочки» и бесплатно отправить открытку с поздравлениями своим близким в любой уголок страны.

Как рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева, в период новогодних праздников, когда каждый старается порадовать родных и близких, «Пятёрочка» по традиции делится теплом и сказочным настроением с жителями нескольких регионов России: «Мы уверены, что менять мир к лучшему можно благодаря заботе об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего напитка, открытки и создание новогодней атмосферы. Надеемся, что нам удастся скрасить зимнюю прогулку горожан, подарить тепло и праздничное настроение».

В Краснодарском крае фудтрак будет создавать праздничную атмосферу до 8 января включительно по следующему расписанию:

20 декабря, Новороссийск:

  • Проспект Ленина, 90, 16:00–17:30
  • ул. Героев Десантников, 2/3, 18:00–20:00

21 декабря, Новороссийск:

  • ул. Генерала Серебрякова, 53, 16:00–17:30
  • ул. Толстого, 1, 18:00–20:00

23 декабря, Армавир:

  • Азовский рынок, 14:00–16:30
  • ул. Кирова, 51, 17:00–18:30
  • ул. Комсомольская, 131, 19:00–20:00

30 декабря, Краснодар:

  • Главная Городская площадь, 14:00–20:00

31 декабря, Краснодар:

  • Главная Городская площадь, 12:00–16:00

1 января, Краснодар:

  • ул. Красная, 5, 11:00–13:30
  • ул. Красная, 127, 14:00–17:00

2 января, Краснодар:

  • Главная Городская площадь, 14:00–20:00

3 января, Краснодар:

  • ул. Красная, 72, 14:00–17:30
  • ул. Красная, 127, 18:00–20:00

4 января, Краснодар:

  • Главная Городская площадь, 14:00–20:00

6 января, Сочи:

  • ул. Навагинская, 11, 14:00–16:30
  • ул. Воровского, 6, 17:00–18:30
  • ул. Войкова, 20, 19:00–20:00

7 января, Адлер:

  • ул. Демократическая, 45а, 14:00–15:30
  • ул. Интернациональная, 5к1, 16:00–18:30
  • ул. Демократическая, 53, 19:00–20:00

8 января, Сочи:

  • ул. Навагинская, 11, 14:00–16:30
  • ул. Воровского, 6, 17:00–18:30
  • ул. Роз, 95, 19:00–20:00.

Кроме того, новогодние фудтраки появятся в Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Астрахани, Волгограде, Волжском, Тамбове, Липецке, Воронеже, Старом Осколе, Орле, Самаре, Энгельсе, Саратове, Пензе, Ульяновске. Узнать их расписание в интересующем городе можно здесь.

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