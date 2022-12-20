«Пятёрочка» запустила новогодний фудтрак на Кубани и в других регионах России

Чтобы подарить заряд новогоднего настроения, торговая сеть «Пятёрочка» запустила праздничный новогодний фудтрак — до 8 января он курсирует по четырем маршрутам в нескольких регионах России. В Краснодарском крае с ним смогут встретиться жители Краснодара, Сочи, Адлера, Новороссийска и Армавира. Фудтрак передвигается по разным районам городов, останавливаясь в популярных у горожан локациях. Во время каждой из таких остановок играет новогодняя музыка, а все желающие могут получить в подарок кофе или чай и скретч-карту, под защитным слоем которой указан бонус — скидка на покупку в магазине «Пятёрочка», заказ в сервисе онлайн-доставки, подписку «Пакет», товары от партнеров.

Команда новогоднего фургона зарядит праздничным настроением и вручит подарки всем, кто встретит новогодний фудтрак и выполнит одно из двух простых условий: разместит пост или короткое видео в своих социальных сетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или активирует карту лояльности в новом мобильном приложении «Пятёрочка». Маленьким гостям будут дарить приятные сувениры. А еще при желании можно воспользоваться почтовым сервисом от «Пятёрочки» и бесплатно отправить открытку с поздравлениями своим близким в любой уголок страны. Как рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева, в период новогодних праздников, когда каждый старается порадовать родных и близких, «Пятёрочка» по традиции делится теплом и сказочным настроением с жителями нескольких регионов России: «Мы уверены, что менять мир к лучшему можно благодаря заботе об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего напитка, открытки и создание новогодней атмосферы. Надеемся, что нам удастся скрасить зимнюю прогулку горожан, подарить тепло и праздничное настроение».