«Пятёрочка» запустила новогодний фудтрак на Кубани и в других регионах России
Чтобы подарить заряд новогоднего настроения, торговая сеть «Пятёрочка» запустила праздничный новогодний фудтрак — до 8 января он курсирует по четырем маршрутам в нескольких регионах России. В Краснодарском крае с ним смогут встретиться жители Краснодара, Сочи, Адлера, Новороссийска и Армавира.
Фудтрак передвигается по разным районам городов, останавливаясь в популярных у горожан локациях. Во время каждой из таких остановок играет новогодняя музыка, а все желающие могут получить в подарок кофе или чай и скретч-карту, под защитным слоем которой указан бонус — скидка на покупку в магазине «Пятёрочка», заказ в сервисе онлайн-доставки, подписку «Пакет», товары от партнеров.
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Команда новогоднего фургона зарядит праздничным настроением и вручит подарки всем, кто встретит новогодний фудтрак и выполнит одно из двух простых условий: разместит пост или короткое видео в своих социальных сетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или активирует карту лояльности в новом мобильном приложении «Пятёрочка». Маленьким гостям будут дарить приятные сувениры.
А еще при желании можно воспользоваться почтовым сервисом от «Пятёрочки» и бесплатно отправить открытку с поздравлениями своим близким в любой уголок страны.
Как рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева, в период новогодних праздников, когда каждый старается порадовать родных и близких, «Пятёрочка» по традиции делится теплом и сказочным настроением с жителями нескольких регионов России: «Мы уверены, что менять мир к лучшему можно благодаря заботе об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего напитка, открытки и создание новогодней атмосферы. Надеемся, что нам удастся скрасить зимнюю прогулку горожан, подарить тепло и праздничное настроение».
В Краснодарском крае фудтрак будет создавать праздничную атмосферу до 8 января включительно по следующему расписанию:
20 декабря, Новороссийск:
- Проспект Ленина, 90, 16:00–17:30
- ул. Героев Десантников, 2/3, 18:00–20:00
21 декабря, Новороссийск:
- ул. Генерала Серебрякова, 53, 16:00–17:30
- ул. Толстого, 1, 18:00–20:00
23 декабря, Армавир:
- Азовский рынок, 14:00–16:30
- ул. Кирова, 51, 17:00–18:30
- ул. Комсомольская, 131, 19:00–20:00
30 декабря, Краснодар:
- Главная Городская площадь, 14:00–20:00
31 декабря, Краснодар:
- Главная Городская площадь, 12:00–16:00
1 января, Краснодар:
- ул. Красная, 5, 11:00–13:30
- ул. Красная, 127, 14:00–17:00
2 января, Краснодар:
- Главная Городская площадь, 14:00–20:00
3 января, Краснодар:
- ул. Красная, 72, 14:00–17:30
- ул. Красная, 127, 18:00–20:00
4 января, Краснодар:
- Главная Городская площадь, 14:00–20:00
6 января, Сочи:
- ул. Навагинская, 11, 14:00–16:30
- ул. Воровского, 6, 17:00–18:30
- ул. Войкова, 20, 19:00–20:00
7 января, Адлер:
- ул. Демократическая, 45а, 14:00–15:30
- ул. Интернациональная, 5к1, 16:00–18:30
- ул. Демократическая, 53, 19:00–20:00
8 января, Сочи:
- ул. Навагинская, 11, 14:00–16:30
- ул. Воровского, 6, 17:00–18:30
- ул. Роз, 95, 19:00–20:00.
Кроме того, новогодние фудтраки появятся в Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Астрахани, Волгограде, Волжском, Тамбове, Липецке, Воронеже, Старом Осколе, Орле, Самаре, Энгельсе, Саратове, Пензе, Ульяновске. Узнать их расписание в интересующем городе можно здесь.