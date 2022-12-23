Няни и видеонаблюдение: в Краснодаре зоогостиницы будут забиты в новогодние праздники
Сразу несколько отелей для животных рассказали о полной загрузке
Спрос на передержку домашних питомцев традиционно растёт перед Новым годом. Планируя поездку, краснодарцы заранее бронируют места для размещения животных. Как рассказали владельцы зоогостиниц Юга.ру, бронь началась ещё с августа.
«Мест уже свободных нет, закончились в конце ноября. У нас 26 номеров, только кошечки», — рассказали в одном из отелей для домашних животных.
В гостинице кошки не скучают в номерах, к каждому животному приходит няня.
«В обязанности няни входят не только кормление и уборка, но и обязательное общение с каждым из котиков. Один хочет поиграть, другой — погладиться, третий — просто поговорить», — поделились в администрации отеля.
Новый год — 2023 в пути:
В той же зоогостинице рассказали, что при цене за номер 520-620 рублей (зависит от площади) владелец кошки раз в день получает фото и видео со своим питомцем. А за дополнительные 100 рублей в сутки клиент получает возможность следить за питомцем через камеру видеонаблюдения круглосуточно.
По рассказам сотрудников зоогостиниц, краснодарцы чаще всего уезжают на две недели. Есть и те, кто поселил питомца на месяц — в новогоднее путешествие владельцы отправились с середины декабря. И, как оказалось, некоторые питомцы живут в отеле постоянно. Их хозяева путешествуют весь год, а животное посещают время от времени.
В других отелях редактору Юга.ру рассказали о ценах от 350 до 600 рублей за сутки. При желании в большинстве отелей владелец может заказать допуслуги — стрижку, уход за когтями, купание и многое другое.
Ранее Юга.ру рассказывали, что жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России.