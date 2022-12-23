Няни и видеонаблюдение: в Краснодаре зоогостиницы будут забиты в новогодние праздники

Сразу несколько отелей для животных рассказали о полной загрузке

Спрос на передержку домашних питомцев традиционно растёт перед Новым годом. Планируя поездку, краснодарцы заранее бронируют места для размещения животных. Как рассказали владельцы зоогостиниц Юга.ру, бронь началась ещё с августа.

«Мест уже свободных нет, закончились в конце ноября. У нас 26 номеров, только кошечки», — рассказали в одном из отелей для домашних животных.

В гостинице кошки не скучают в номерах, к каждому животному приходит няня.

«В обязанности няни входят не только кормление и уборка, но и обязательное общение с каждым из котиков. Один хочет поиграть, другой — погладиться, третий — просто поговорить», — поделились в администрации отеля.