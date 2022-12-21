Ниже приведены средние цены билетов туда-обратно из Сочи на одного человека. Из зарубежных направлений лидируют перелеты в:

21 декабря аналитики «Яндекс Путешествий» опубликовали статистику по бронированию отелей и поиску авиабилетов. Сотрудники агрегатора выяснили, куда отправятся на новогодние праздники жители Краснодарского края. Самыми популярными странами для новогодних путешествий оказались Турция, Армения, ОАЭ, Израиль и Узбекистан.

Из направлений по РФ у жителей Краснодарского края популярны:

Москва — 9 100 рублей

Санкт-Петербург — 10 100

Новосибирск — 13 700

Красноярск — 18 600

Екатеринбург — 16 500

Казань — 11 800

Омск — 17 900

Челябинск — 14 900

Тюмень — 13 500

Пермь — 13 500

Жители Краснодарского края планируют поездку по РФ в среднем на 10 дней, путешествие за границу — на 11. Средняя цена авиабилетов в обе стороны по РФ на одного человека составляет 13 580 рублей. Цена аналогичного перелета за границу — 43 280 рублей. Средняя стоимость ночи в отеле по РФ — 7 190 ₽, за границей — 8 850 ₽.

Исходя из этой статистики, на билеты и проживание для 10-дневной поездки по РФ жители Краснодарского края готовы потратить около 85 тыс. рублей. Для 11-дневной поездки за границу — 140 тыс. рублей.

В целом по РФ самые популярные страны для новогодних путешествий — это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.