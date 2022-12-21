Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России
Самыми популярными направлениями из аэропорта Сочи внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск
21 декабря аналитики «Яндекс Путешествий» опубликовали статистику по бронированию отелей и поиску авиабилетов. Сотрудники агрегатора выяснили, куда отправятся на новогодние праздники жители Краснодарского края. Самыми популярными странами для новогодних путешествий оказались Турция, Армения, ОАЭ, Израиль и Узбекистан.
Ниже приведены средние цены билетов туда-обратно из Сочи на одного человека. Из зарубежных направлений лидируют перелеты в:
- Стамбул — 37 200 рублей
- Ереван — 18 900
- Дубай — 57 600
- Анталья — 45 200
- Тель-Авив — 47 400
- Ташкент — 34 000
- Баку — 24 000
- Белград — 62 600
- Шарм-эль-Шейх — 54 400
- Хургада — 41 400
Новый год — 2023 в пути:
Из направлений по РФ у жителей Краснодарского края популярны:
- Москва — 9 100 рублей
- Санкт-Петербург — 10 100
- Новосибирск — 13 700
- Красноярск — 18 600
- Екатеринбург — 16 500
- Казань — 11 800
- Омск — 17 900
- Челябинск — 14 900
- Тюмень — 13 500
- Пермь — 13 500
Жители Краснодарского края планируют поездку по РФ в среднем на 10 дней, путешествие за границу — на 11. Средняя цена авиабилетов в обе стороны по РФ на одного человека составляет 13 580 рублей. Цена аналогичного перелета за границу — 43 280 рублей. Средняя стоимость ночи в отеле по РФ — 7 190 ₽, за границей — 8 850 ₽.
Исходя из этой статистики, на билеты и проживание для 10-дневной поездки по РФ жители Краснодарского края готовы потратить около 85 тыс. рублей. Для 11-дневной поездки за границу — 140 тыс. рублей.
В целом по РФ самые популярные страны для новогодних путешествий — это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.
Как сообщали Юга.ру, самое дорогое проживание в отеле Сочи на Новый год обошлось в 3 млн рублей.