Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • безымянныи%U0306-0683 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0683 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Самыми популярными направлениями из аэропорта Сочи внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск

21 декабря аналитики «Яндекс Путешествий» опубликовали статистику по бронированию отелей и поиску авиабилетов. Сотрудники агрегатора выяснили, куда отправятся на новогодние праздники жители Краснодарского края. Самыми популярными странами для новогодних путешествий оказались Турция, Армения, ОАЭ, Израиль и Узбекистан.

Ниже приведены средние цены билетов туда-обратно из Сочи на одного человека. Из зарубежных направлений лидируют перелеты в:

  • Стамбул — 37 200 рублей
  • Ереван — 18 900
  • Дубай — 57 600
  • Анталья — 45 200
  • Тель-Авив — 47 400
  • Ташкент — 34 000
  • Баку — 24 000
  • Белград — 62 600
  • Шарм-эль-Шейх — 54 400
  • Хургада — 41 400

Новый год — 2023 в пути:

Из направлений по РФ у жителей Краснодарского края популярны:

  • Москва — 9 100 рублей
  • Санкт-Петербург — 10 100
  • Новосибирск — 13 700
  • Красноярск — 18 600
  • Екатеринбург — 16 500
  • Казань — 11 800
  • Омск — 17 900
  • Челябинск — 14 900
  • Тюмень — 13 500
  • Пермь — 13 500

Жители Краснодарского края планируют поездку по РФ в среднем на 10 дней, путешествие за границу — на 11. Средняя цена авиабилетов в обе стороны по РФ на одного человека составляет 13 580 рублей. Цена аналогичного перелета за границу — 43 280 рублей. Средняя стоимость ночи в отеле по РФ — 7 190 ₽, за границей — 8 850 ₽.

Исходя из этой статистики, на билеты и проживание для 10-дневной поездки по РФ жители Краснодарского края готовы потратить около 85 тыс. рублей. Для 11-дневной поездки за границу — 140 тыс. рублей.

В целом по РФ самые популярные страны для новогодних путешествий — это Турция, Армения и Казахстан, а наиболее популярные города — Ереван, Стамбул и Дубай. Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.

Как сообщали Юга.ру, самое дорогое проживание в отеле Сочи на Новый год обошлось в 3 млн рублей.

Авиация Аэропорты Краснодар Курорты и туризм Новый год путешествия Сочи

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Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России
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