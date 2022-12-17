Военком, который напугал всех. Подмосковный комиссар рассказал об увеличении сроков службы по призыву
Минобороны опровергло слова военкома Дмитрова об увеличении сроков срочной службы
17 декабря в сети появилось видео выступления военного комиссара Дмитровского городского округа Михаила Фотина. Оно вышло в эфире телеканала «Вечерний Дмитров».
«Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — заявил в интервью Фотин.
Изменения комиссар объяснил подготовкой северных соседей к вступлению в НАТО. Видео вышло в эфир 16 декабря, в пятницу. На следующий день на него обратили внимание федеральные СМИ, после чего видео удалили.
Позже сразу несколько журналистов дозвонились до Михаила Фотина. Одним он заявил, что в интервью он много чего сказал: «Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал». Другим коллегам Фотин и вовсе сказал, что это видео двухлетней давности. Однако Швеция и Финляндия запустили процедуру вступления в НАТО лишь в этом году, после начала СВО.
Позже ясность в ситуацию внес телеграм-канал Минобороны. Он опубликовал заявление военного комиссара Московской области Алексея Астахова.
«Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву Минобороны России, не предлагается», — заявил Астахов.
Ранее Юга.ру писали о выступлении военкомов Краснодара. Они пообещали, что «ни один призывник не будет участвовать в СВО» и пригрозили уклонистам от мобилизации.