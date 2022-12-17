Военком, который напугал всех. Подмосковный комиссар рассказал об увеличении сроков службы по призыву

Изменения комиссар объяснил подготовкой северных соседей к вступлению в НАТО. Видео вышло в эфир 16 декабря, в пятницу. На следующий день на него обратили внимание федеральные СМИ, после чего видео удалили.

«Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — заявил в интервью Фотин.

Позже сразу несколько журналистов дозвонились до Михаила Фотина. Одним он заявил, что в интервью он много чего сказал: «Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал». Другим коллегам Фотин и вовсе сказал, что это видео двухлетней давности. Однако Швеция и Финляндия запустили процедуру вступления в НАТО лишь в этом году, после начала СВО.

Позже ясность в ситуацию внес телеграм-канал Минобороны. Он опубликовал заявление военного комиссара Московской области Алексея Астахова.

«Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву Минобороны России, не предлагается», — заявил Астахов.

Ранее Юга.ру писали о выступлении военкомов Краснодара. Они пообещали, что «ни один призывник не будет участвовать в СВО» и пригрозили уклонистам от мобилизации.