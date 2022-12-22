В Краснодаре призывники пожаловались, что их удерживают в пункте сбора. В Оперштабе уверяют, что негодных отпустили, остальные будут служить

Вечером 21 декабря в телеграм-канале Ксении Собчак «Осторожно, новости» появилась публикация с жалобами призывников из Краснодара. Со ссылкой на родственников в сообщении сказано о 20 мужчинах, которые приехали на сборный пункт, чтобы оспорить призыв. «Все они имеют диагнозы, которые должны освободить от службы», — сказано в публикации.

«В итоге их доводы проигнорировали, всех увезли в казарму и завтра собираются отправить в военные части», — сообщает телеграм-канал.

«Из сборного пункта мужчин не отпускают. При этом одному из них стало плохо. Товарищи вызывали мужчине скорую, но сотрудники пункта отказали ему в госпитализации. Сейчас родственники парней вместе с военным юристом направляют обращения в разные инстанции, но отовсюду приходят отписки», — указано в публикации.