Виновник смертельного ДТП на Уральской должен провести пять лет в колонии-поселении и выплатить потерпевшим более 4 млн рублей

22 декабря Советский районный суд вынес приговор виновнику ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

Андрей Железнов 21 сентября 2021 года ехал по второстепенной дороге на улице Тюляева за рулём Volkswagen Polo. На нерегулируемом перекрёстке мужчина не уступил дорогу автомобилю KIA Rio, который ехал по Уральской. Машины столкнулись, Volkswagen также врезался в Lada Priora, а KIA отбросило на грузовик HINO.

В результате погибли три девушки в возрасте 19-22 лет, молодой водитель KIA получил тяжёлые травмы.