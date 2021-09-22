Три девушки погибли в массовом ДТП в Краснодаре
Вечером 21 сентября на улице Уральской произошла массовая авария, в которой погибли три девушки. Еще три человека находятся в больнице
Массовая авария случилась с участием четырех автомобилей — Kia, Volkswagen, «Лады» и грузовика Hyundai. По предварительным данным, водитель одной из иномарок двигался по улице Уральской и на пересечении с Тюляева другой автомобилист, выезжая с прилегающей улицы, не уступил ему дорогу. Машины столкнулись. От удара иномарка вылетела на встречку, где врезалась в грузовик и еще одну машину.
В ДТП погибли две краснодарки в возрасте 20 и 23 лет и 22-летняя жительница Адыгеи. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 254 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть). Подозреваемый — 50-летний водитель Volkswagen. На допросе мужчина свою вину не признал. Его арестовали на 48 часов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.