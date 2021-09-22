Три девушки погибли в массовом ДТП в Краснодаре

Вечером 21 сентября на улице Уральской произошла массовая авария, в которой погибли три девушки. Еще три человека находятся в больнице

Массовая авария случилась с участием четырех автомобилей — Kia, Volkswagen, «Лады» и грузовика Hyundai. По предварительным данным, водитель одной из иномарок двигался по улице Уральской и на пересечении с Тюляева другой автомобилист, выезжая с прилегающей улицы, не уступил ему дорогу. Машины столкнулись. От удара иномарка вылетела на встречку, где врезалась в грузовик и еще одну машину.

В ДТП погибли две краснодарки в возрасте 20 и 23 лет и 22-летняя жительница Адыгеи. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.