26 праздничных дней. Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Вся Россия

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  • © Фото Yana Vinnikova, freepik.com
    © Фото Yana Vinnikova, freepik.com

Утверждён график выходных и праздничных дней в 2023 году

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Всего в этом месяце будет 17 рабочих дней и 14 выходных и праздничных. Ещё дополнительные нерабочие дни будут в феврале, марте, мае, июне и ноябре.

Так, в феврале четыре выходных подряд — с 23 по 26, в марте — только в Международный женский день, 8 числа. Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне в честь Дня России нерабочими будут 10, 11 и 12, в честь Дня народного единства — 4, 5 и 6 ноября.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России. А жители кубанской столицы рассчитывают отдать на новогодние подарки не более 12 тыс. рублей.

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26 праздничных дней. Как россияне будут отдыхать в 2023 году
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