Сплотились вокруг флага. «Парадоксальное» повышение оптимизма выявили у россиян соцопросы
Институт психологии РАН сравнил результаты соцопросов, проведённых в начале февраля и в ноябре
Респондентам поквартирно задавали три вопроса: Смогут ли россияне изменить жизнь к лучшему? Будут ли наши дети жить лучше нас? Сможет ли российское общество решить большинство волнующих проблем?
Специалисты отметили «парадоксальное» повышение социального оптимизма более чем на 10 п.п. Во всех трёх случаях число утвердительных ответов выросло на 7–13 п.п. В частности, доля ответивших, что общество сможет решить большинство проблем, выросла с 45 до 58%.
Об этом на конференции «Российская экономика под воздействием внешних шоков» сообщил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института РАН Тимофей Нестик. По его словам, повышение позитивной оценки будущего России в условиях кризиса может быть проявлением эффекта «сплочения вокруг флага» — оно защищает самооценку и позитивную групповую идентичность, сообщает РБК.
Кроме того, анализ результатов опросов позволил классифицировать россиян на четыре группы по типу отношения к санкциям и описать их усредненный портрет. Так, «полагающиеся на государство оптимисты» (28%) больше других испытывают радость и надежду по поводу ситуации в стране, доверяют федеральной власти, оправдывают социальную систему и уверены в собственной способности влиять на будущее страны. Больше половины представителей этой группы — женщины, люди старше 45 лет, без высшего образования, жители малых городов и сёл со средним и высоким доходом.
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«Фрустрированные» (18%) переживают страх и подавленность по поводу ситуации в стране, для них характерно низкое доверие к власти и антиэлитизм. Они боятся негативных экономических последствий спецоперации и репрессий. В этой группе больше половины — мужчины, более 60% — с высшим образованием, каждому второму меньше 35 лет, почти столько же — жители городов-миллионников с либо низким, либо высоким доходом.
У «встревоженных реалистов» (22%) выраженная гражданская идентичность в сочетании с антиэлитными установками. Такие люди боятся негативных последствий СВО и произвола властей. Из них 60% — женщины, в основном в возрасте до 35 лет с низким и средним доходом.
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«Разочарованные несправедливостью патриоты» (32%) негативно относятся к действующим политическим и экономическим элитам и видят необходимыми решительные и полномасштабные изменения в стране, преодоление социального неравенства. Каждому третьему представителю больше 60 лет, женщин среди них чуть больше, чем мужчин. Больше половины «патриотов» не имеют высшего образования, живут в малых городах и сёлах, имеют низкие или средние доходы.
Как писали Юга.ру, опрос фонда «Общественное мнение» показал, что тревожность испытывают 56% опрошенных россиян. И этот показатель растёт.