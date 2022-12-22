Сплотились вокруг флага. «Парадоксальное» повышение оптимизма выявили у россиян соцопросы

Респондентам поквартирно задавали три вопроса: Смогут ли россияне изменить жизнь к лучшему? Будут ли наши дети жить лучше нас? Сможет ли российское общество решить большинство волнующих проблем?

Специалисты отметили «парадоксальное» повышение социального оптимизма более чем на 10 п.п. Во всех трёх случаях число утвердительных ответов выросло на 7–13 п.п. В частности, доля ответивших, что общество сможет решить большинство проблем, выросла с 45 до 58%.

Об этом на конференции «Российская экономика под воздействием внешних шоков» сообщил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института РАН Тимофей Нестик. По его словам, повышение позитивной оценки будущего России в условиях кризиса может быть проявлением эффекта «сплочения вокруг флага» — оно защищает самооценку и позитивную групповую идентичность, сообщает РБК.

Кроме того, анализ результатов опросов позволил классифицировать россиян на четыре группы по типу отношения к санкциям и описать их усредненный портрет. Так, «полагающиеся на государство оптимисты» (28%) больше других испытывают радость и надежду по поводу ситуации в стране, доверяют федеральной власти, оправдывают социальную систему и уверены в собственной способности влиять на будущее страны. Больше половины представителей этой группы — женщины, люди старше 45 лет, без высшего образования, жители малых городов и сёл со средним и высоким доходом.