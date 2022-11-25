Тревожность испытывают 56% опрошенных россиян. И этот показатель растёт
Фонд «Общественное мнение» 18-20 ноября проводил опрос об уровне тревожности у россиян
Респондентами стали 1 тыс. 500 человек в 53 субъектах России. У них спрашивали: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?»
Так, согласно исследованию, тревожное состояние сейчас испытывают 56% опрошенных, спокойное — сохраняется у 37%. Об этом сообщается в телеграм-канале «Говорит НеМосква».
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Примечательно, что показатели стремительно меняются. Ещё 13 ноября о тревожности говорили 49% человек, а спокойствие было у 46%. Эксперты склоняются к тому, что всему виной слухи о второй волне мобилизации, информация из приграничных регионов России, общее непонимание будущего.
Максимальный уровень тревожности зафиксировали 2 октября, он составил 70%. До этого в течение года показатель находился в границах от 35% до 42%.