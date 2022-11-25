Тревожность испытывают 56% опрошенных россиян. И этот показатель растёт

Фонд «Общественное мнение» 18-20 ноября проводил опрос об уровне тревожности у россиян

Респондентами стали 1 тыс. 500 человек в 53 субъектах России. У них спрашивали: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?»

Так, согласно исследованию, тревожное состояние сейчас испытывают 56% опрошенных, спокойное — сохраняется у 37%. Об этом сообщается в телеграм-канале «Говорит НеМосква».