В Краснодаре запускают приложение для отслеживания транспорта. Ещё через него можно отправить жалобу

Разработку завершат 19 декабря, тестовая версия уже доступна в онлайн-магазинах

О скором запуске журналистам 1 декабря на брифинге рассказали в департаменте транспорта Краснодара. Приложение ещё дорабатывают. Как отметили в администрации, по просьбам жителей, «Транспорт Краснодара» будет включать две вкладки — «прогноз прибытия» и «все транспортные средства на линии». Уже сейчас можно протестировать основные функции приложения. На карте Краснодара отображаются три вида общественного транспорта — трамваи, троллейбусы, автобусы. Ненужное можно выключить, чтобы разгрузить карту визуально. Ещё есть возможность создать избранные маршруты и видеть только их.

© скриншот из приложения «Транспорт Краснодара»

© скриншот из приложения «Транспорт Краснодара»

© скриншот из приложения «Транспорт Краснодара»

По просьбам краснодарцев в приложение планируют добавить «путь транспортного средства», чтобы пассажир мог видеть весь маршрут. Ещё на остановках города обещают разместить QR-коды, с помощью которых можно быстро увидеть в приложении информацию о ближайших рейсах. На данный момент приложение позволяет отследить местонахождение 80% общественного транспорта города. Что касается коммерческих маршрутов, пока доступно отслеживание только 50% машин частных перевозчиков, выходящих на линию. Информацию на брифинге уточнила заместитель директора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Наталья Ронжина. Приложение доработают 19 декабря, это дата окончания контракта. Вносить изменения планируют на протяжении 2023 года, предложения могут присылать граждане, как через личный кабинет, так и с помощью горячей линии.

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