В Краснодаре запускают приложение для отслеживания транспорта. Ещё через него можно отправить жалобу
Разработку завершат 19 декабря, тестовая версия уже доступна в онлайн-магазинах
О скором запуске журналистам 1 декабря на брифинге рассказали в департаменте транспорта Краснодара. Приложение ещё дорабатывают. Как отметили в администрации, по просьбам жителей, «Транспорт Краснодара» будет включать две вкладки — «прогноз прибытия» и «все транспортные средства на линии».
Уже сейчас можно протестировать основные функции приложения. На карте Краснодара отображаются три вида общественного транспорта — трамваи, троллейбусы, автобусы. Ненужное можно выключить, чтобы разгрузить карту визуально. Ещё есть возможность создать избранные маршруты и видеть только их.
По просьбам краснодарцев в приложение планируют добавить «путь транспортного средства», чтобы пассажир мог видеть весь маршрут. Ещё на остановках города обещают разместить QR-коды, с помощью которых можно быстро увидеть в приложении информацию о ближайших рейсах.
На данный момент приложение позволяет отследить местонахождение 80% общественного транспорта города. Что касается коммерческих маршрутов, пока доступно отслеживание только 50% машин частных перевозчиков, выходящих на линию. Информацию на брифинге уточнила заместитель директора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Наталья Ронжина.
Приложение доработают 19 декабря, это дата окончания контракта. Вносить изменения планируют на протяжении 2023 года, предложения могут присылать граждане, как через личный кабинет, так и с помощью горячей линии.
Как сообщили в департаменте транспорта, приложение позволит пассажирам сообщать о нарушениях со стороны перевозчиков. Департамент будет передавать эти данные в компетентные органы власти для проведения проверок.
«Это, естественно, была инициатива наша, потому что много ходило всякой критики в адрес департамента. Что мы покрываем какие-то нарушения, неоднократно появлялись статьи в разных интернет-каналах. Вот, пожалуйста, мы открыты. Мы открыты по всем обращениям. Люди говорят, что не доходят обращения, люди теряют свои обращения, а здесь, пожалуйста, все обращения будут регистрироваться. Человек в личном кабинете будет видеть, сколько раз он обратился по тому или иному вопросу», — заявила заместитель директора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Наталья Ронжина.
К тому же, как отметили на брифинге, обратиться в департамент через приложение можно по любой другой проблеме — откачка воды, ремонт дороги и другим вопросам, входящим в компетенцию ведомства.
Как ранее писали Юга.ру, приложение власти обещали запустить ещё летом 2022 года. А в ноябре Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта.