В Краснодарском крае с 1 января подорожает проезд в электричках

Рост цен коснется не всех направлений

Как жителям Краснодарского края необычно встретить Новый год:

О повышении тарифов говорится в приказе департамента государственного регулирования тарифов, документ опубликовали на сайте краевой администрации.

Так, с 1 января на Кубани стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте составит 31 рубль за одну зону, сейчас цена — 29 рублей. На участке железной дороги от Туапсе до Адлера тариф вырастет до 45 рублей, нынешняя цена — 42 рубля.

Не изменится стоимость проезда на участках: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Роза Хутор. Там стоимость проезда в 2022 году составляет 58 рублей за 10 км, тариф сохранится.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на линию вышли новогодние трамваи и троллейбусы КТТУ. Рассказали, на каких маршрутах их можно встретить.