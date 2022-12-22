В акватории Таманского залива разлили около трёх тонн мазута

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На месте выставили боновые ограждения и работают экстренные службы

Вечером 21 декабря в МЧС поступило сообщение о разливе мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря.

На место направили экстренные службы. Специалисты выставили боновые заграждения. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что угрозы распространения разлитого вещества нет.

«Состоянием на 06.00 22.12.2022 акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов, собрано 500 кг», — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе краевой администрации уточнили ТАСС, что в воду попало около трёх тонн мазута.

Обновление: Площадь загрязнения на суше составила около 500 кв. м, в акватории — 75 кв. м, сообщили в Оперштабе региона. В ТАСС со ссылкой на экстренные службы указано, что разлив мазута произошел в Тамани на территории яхт-клуба. Причиной ЧП агентство называет разгерметизацию из-за скачка давления.

Как писали Юга.ру, в начале ноября в акватории морпорта Сочи разлили топливо. Примерная площадь загрязнения составила 200 кв. метров.

Азовское море Тамань

Новости

В Краснодаре в 2023 году обещают обновить 40% парка троллейбусов и купить 40 трамваев
В Ростовской области запретили запускать беспилотники и ограничили выезд для грузовиков
В Краснодарском крае с 1 января подорожает проезд в электричках
В акватории Таманского залива разлили около трёх тонн мазута
В Геленджике на новогодних каникулах проведут тематические праздники
В Сочи из Хабаровска летом 2023 года появятся прямые рейсы

Лента новостей

«Мы, как эта кошка, останемся без жилья»
Вчера, 15:46
«Мы, как эта кошка, останемся без жилья»
В Краснодаре ветеранов боевых действий и их семьи выселяют на улицу
Два депутата ушли из Гордумы Новороссийска после скандалов в СМИ
Вчера, 18:05
Два депутата ушли из Гордумы Новороссийска после скандалов в СМИ
На «Роза Хутор» стартовал зимний сезон
Вчера, 17:40
На «Роза Хутор» стартовал зимний сезон
Трассы откроют на следующей неделе

Реклама на сайте