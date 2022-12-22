В акватории Таманского залива разлили около трёх тонн мазута

На месте выставили боновые ограждения и работают экстренные службы

Вечером 21 декабря в МЧС поступило сообщение о разливе мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря.

На место направили экстренные службы. Специалисты выставили боновые заграждения. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что угрозы распространения разлитого вещества нет.

«Состоянием на 06.00 22.12.2022 акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов, собрано 500 кг», — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе краевой администрации уточнили ТАСС, что в воду попало около трёх тонн мазута.

Обновление: Площадь загрязнения на суше составила около 500 кв. м, в акватории — 75 кв. м, сообщили в Оперштабе региона. В ТАСС со ссылкой на экстренные службы указано, что разлив мазута произошел в Тамани на территории яхт-клуба. Причиной ЧП агентство называет разгерметизацию из-за скачка давления.

Как писали Юга.ру, в начале ноября в акватории морпорта Сочи разлили топливо. Примерная площадь загрязнения составила 200 кв. метров.