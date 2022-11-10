В Чёрном море в Сочи обнаружили топливное пятно

В акватории морпорта Сочи разлили топливо. Видео масляного пятна появилось в телеграм-канале «Любимый Сочи». По словам автора, выход в море запретили и должны были закрыть порт.

По данным телеграм-канала, утечка произошла ночью. Примерная площадь загрязнения составила 200 кв. метров. Большую часть топлива удалось собрать до 13:00, ситуация осложнилась дождем и ветром.

В краевом оперштабе сообщили, что на месте работали сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Эксперты взяли пробы воды.

Для локализации пятна установили боновые заграждения. Последствия обещают полностью устранить до конца дня. За пределами яхтенной марины топлива нет. За прилегающими к порту пляжами усилили мониторинг.

Ранее Юга.ру писали о разливах топлива в морпорту Сочи. В начале года там почти полностью затонула частная яхта, а в воду вылились нефтепродукты. На собственника судна завели дело об административном правонарушении.