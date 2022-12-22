В Геленджике на новогодних каникулах проведут тематические праздники

Спортивный забег и квесты: чем заняться в Геленджике на новогодних каникулах

Для гостей и жителей Геленджика на новогодних каникулах проведут тематические праздники. С 1 по 4 января в городе пройдут мастер-классы, квесты и флешмобы, рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

1 января в 12:00 начнется «День новогоднего настроения». На Центральной площади города состоится спортивная эстафета «Забеги в Новый год!». А с 14:00 до 16:00 на площади пройдут семейные квесты и игры, объединенные темой «Новый год — семейный праздник».

2 января с 12:00 до 14:00 на Центральной площади Центр творчества детей и юношества покажет новогоднюю семейную программу. В 14:00 начнется интерактивная игровая программа и флешмоб «Приключение в зимнем лесу».

3 января в 12:00 центр «Эрудит» представит детскую программу, а в 14:00 начнется интерактивная игра «Охота на кота». Гостей будут ждать на Центральной площади.

4 января посвятят казачьим традициям. С 12:00 до 14:00 пройдет кулинарный мастер-класс «Приготовление черноморского казачьего кулеша», а также интерактивная программа-викторина. С 14:00 до 16:00 — интерактивная игровая программа и флешмоб «Казачьи байки».

Как писали Юга.ру, в Сириусе с 22 декабря по 8 января пройдет Новогодний музыкальный фестиваль. Откроют его концертом симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева. А в Краснодаре пройдет литературный квест.