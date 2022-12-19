В Краснодаре пройдет литературный квест

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Маршрут построен по литературным местам Краснодара, связанным с жизнью и творчеством писателей

Краснодарцев приглашают принять участие в литературном квесте. Участникам предстоит выполнить 10 интеллектуальных заданий. Пройти маршрут можно индивидуально или командой.

Квест пройдет по местам, связанным с жизнью и творчеством известных писателей и поэтов. Увидеть все локации сразу не получится — новые задания будут открываться только после успешного прохождения предыдущих. 

Маршрут занимает от нескольких часов до нескольких дней. Доступ к квесту будет открыт 10 дней. Чтобы стать его участником, нужно купить билет, продажу откроют 1 января, можно воспользоваться «Пушкинской картой»

Как писали Юга.ру, летом для гостей и жителей Краснодара проводили бесплатные экскурсии по городу и вело-квесты.

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