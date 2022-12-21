Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра откроют Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе

Краснодарский край

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  • © Фото wavebreakmedia_micro, ru.freepik.com
    © Фото wavebreakmedia_micro, ru.freepik.com

В Сириусе 22 декабря пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра

С 22 декабря по 8 января в Сириусе пройдет Новогодний музыкальный фестиваль. Откроют его концертом симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева. 

Музыканты исполнят произведения Сергея Рахманинова. Программа вечера отразит главную идею Новогоднего фестиваля — представить творчество композитора 150-летие со дня рождения которого весь мир отметит в 2023 году. 

На фестивале выступят пианист Борис Березовский, оперный певец Дмитрий Корчак, музыканты Сергей Ролдугин, павел Милюков и Мирослав Култышев. Также в программе Хор мальчиков хорового училища им. Глинки и Московский джазовый оркестр.

Посмотреть полную афишу фестиваля и приобрести билеты можно на сайте. Посетить его также можно по «Пушкинской карте».

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Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра откроют Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе
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