Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра откроют Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе

С 22 декабря по 8 января в Сириусе пройдет Новогодний музыкальный фестиваль. Откроют его концертом симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева.

Музыканты исполнят произведения Сергея Рахманинова. Программа вечера отразит главную идею Новогоднего фестиваля — представить творчество композитора 150-летие со дня рождения которого весь мир отметит в 2023 году.

На фестивале выступят пианист Борис Березовский, оперный певец Дмитрий Корчак, музыканты Сергей Ролдугин, павел Милюков и Мирослав Култышев. Также в программе Хор мальчиков хорового училища им. Глинки и Московский джазовый оркестр.

Посмотреть полную афишу фестиваля и приобрести билеты можно на сайте. Посетить его также можно по «Пушкинской карте».

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