Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра откроют Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе
В Сириусе 22 декабря пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра
С 22 декабря по 8 января в Сириусе пройдет Новогодний музыкальный фестиваль. Откроют его концертом симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева.
Музыканты исполнят произведения Сергея Рахманинова. Программа вечера отразит главную идею Новогоднего фестиваля — представить творчество композитора 150-летие со дня рождения которого весь мир отметит в 2023 году.
На фестивале выступят пианист Борис Березовский, оперный певец Дмитрий Корчак, музыканты Сергей Ролдугин, павел Милюков и Мирослав Култышев. Также в программе Хор мальчиков хорового училища им. Глинки и Московский джазовый оркестр.
Посмотреть полную афишу фестиваля и приобрести билеты можно на сайте. Посетить его также можно по «Пушкинской карте».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет литературный квест. Участникам предстоит выполнить 10 интеллектуальных заданий и побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством известных писателей и поэтов