Реконструкция трассы А-290 «Новороссийск-Керчь» подорожала на 2,1 млрд рублей

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании строительства социальных объектов и дорог в регионах

На эти цели из бюджета выделят 5,6 млрд. рублей. Документ опубликован на сайте правительства России.

На реконструкцию трёх участков автомобильной дороги А-290 «Новороссийск-Керчь» дадут 2,1 млрд рублей. Ещё 805 млн рублей пойдут на модернизацию наружных инженерных сетей «Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Как писали Юга.ру, в начале сентября вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил связать курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну автомобильной и железной дорогами. Представители Гринписа считают, что это может разрушить Кавказский заповедник.

А в Краснодаре 15 декабря подготовленную к ремонту улицу Батуринскую затопило фекалиями.

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