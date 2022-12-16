В Краснодаре подготовленную к ремонту улицу Батуринскую затопило фекалиями

В Краснодаре на улице Батуринской 15 декабря в очередной раз прорвало канализацию

Напомним, два года назад жители Краснодара объединились и стали требовать строительства дороги по улице Батуринской, поскольку социальные объекты находятся в одном районе, а люди живут в другом. В итоге администрация пообещала, что в скором времени её заасфальтируют.

Справка: дорога соединит улицу Кирилла Россинского с Восточно-Кругликовской, а также свяжет новые районы Северо-восточной части Прикубанского округа со старым городом. Проектом предусмотрено обустройство четырёхполосной проезжей части, тротуаров шириной 2,25 метра по обеим сторонам, велодорожки, уличного освещения и ливневой канализации. Средства в размере 342 млн рублей выделила Ассоциация девелоперов Краснодарского края.

Таким образом, дорога объединила бизнес, общественников, активистов и жителей района в одну команду. Когда полотно было готово для асфальтирования — его 15 декабря затопило фекалиями.

Как рассказала руководитель территориального общественного самоуправления (ТОС) 483 «Калинино-1» Яна Заславец, по Батуринской проходит система хозяйственно-бытовой канализации для соседних многоэтажек. В частном секторе, к которому относится улица, нет хозяйственно-бытовой канализации и центрального водопровода, только септики и скважины.

«Система канализации регулярно даёт сбой и затапливает участок Батуринской. Содержимым покрывались рядом растущие деревья, тротуар, дорога и придомовые территории», — сообщила Заславец.

По словам женщины, летом администрация заявила, что эксплуатирующая канализацию компания «Дельта» закупила новые насосы, и больше стоки выходить наружу не будут. И несколько месяцев действительно проблем не было. У всех появилась уверенность, что дорогу действительно можно строить.

«22 октября произошла очередная авария — канализация била фонтаном и затопила улицы от Кирилла Россинского в сторону Братьев Черниковых. Строители соблюдают технологию и не могут высушить фекалии и дальше укладывать слои, потому что будет просадка. Это проблемный участок, он потребовал дополнительной выемки грунта на 600 кубов и, соответственно, подсыпки», — объяснила Заславец.