В Краснодаре подготовленную к ремонту улицу Батуринскую затопило фекалиями
В Краснодаре на улице Батуринской 15 декабря в очередной раз прорвало канализацию
Напомним, два года назад жители Краснодара объединились и стали требовать строительства дороги по улице Батуринской, поскольку социальные объекты находятся в одном районе, а люди живут в другом. В итоге администрация пообещала, что в скором времени её заасфальтируют.
Справка: дорога соединит улицу Кирилла Россинского с Восточно-Кругликовской, а также свяжет новые районы Северо-восточной части Прикубанского округа со старым городом. Проектом предусмотрено обустройство четырёхполосной проезжей части, тротуаров шириной 2,25 метра по обеим сторонам, велодорожки, уличного освещения и ливневой канализации. Средства в размере 342 млн рублей выделила Ассоциация девелоперов Краснодарского края.
Таким образом, дорога объединила бизнес, общественников, активистов и жителей района в одну команду. Когда полотно было готово для асфальтирования — его 15 декабря затопило фекалиями.
Как рассказала руководитель территориального общественного самоуправления (ТОС) 483 «Калинино-1» Яна Заславец, по Батуринской проходит система хозяйственно-бытовой канализации для соседних многоэтажек. В частном секторе, к которому относится улица, нет хозяйственно-бытовой канализации и центрального водопровода, только септики и скважины.
«Система канализации регулярно даёт сбой и затапливает участок Батуринской. Содержимым покрывались рядом растущие деревья, тротуар, дорога и придомовые территории», — сообщила Заславец.
По словам женщины, летом администрация заявила, что эксплуатирующая канализацию компания «Дельта» закупила новые насосы, и больше стоки выходить наружу не будут. И несколько месяцев действительно проблем не было. У всех появилась уверенность, что дорогу действительно можно строить.
«22 октября произошла очередная авария — канализация била фонтаном и затопила улицы от Кирилла Россинского в сторону Братьев Черниковых. Строители соблюдают технологию и не могут высушить фекалии и дальше укладывать слои, потому что будет просадка. Это проблемный участок, он потребовал дополнительной выемки грунта на 600 кубов и, соответственно, подсыпки», — объяснила Заславец.
На Батуринской построили ливневую канализацию, её только будут вводить в эксплуатацию. Яна считает, что, скорее всего, 15 декабря стоки попали и в неё.
«Когда случился выход фекалий 22 октября и стало ясно, что они наносят ущерб строителям дороги, главный инженер сказал, что это жители плохо эксплуатируют канализацию. Я присутствовала при выемки насосов из шахты и убедилась, что они не были забиты. Возможно, проблема не в них», — добавила Яна Заславец.
Жители к 31 декабря ждали новую дорогу и рассчитывали, что в январе-феврале администрация пустит по ней автобус. Теперь сроки сдвигаются.
«Эксплуатирующая организация относится безответственно. Инженеры и руководители не отвечают на звонки. Когда разлив случился 22 октября, когда фекалии били ключом, директор приехал только к вечеру. Они вообще не воспринимают это как ущерб. <...> Пока они не будут платить и возмещать, они не предпримут серьезных мер по недопущению разливов. Я считаю, что это авария», — уверена Заславец.
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Женщина добавила, что в октябре она сделала акт ущерба, приезжал человек из департамента городского хозяйства, но администрация отказалась подписывать документ.
«А фирма, которая строит дорогу, настаивает, что акт должен быть, потому что они теряют деньги. В этот раз я решила, что вызову полицию и СМИ», — заявила Заславец.
Журналистка Юга.ру связалась с инженером компании «Дельта». Он сказал, что «ещё вчера всё откачали, даже машины не набрали». По его словам, это случилось из-за дождей, а сейчас уже всё хорошо с дорогой.
«Я понимаю, что есть в городе практика, что затапливает то тут, то там. Все привыкли, и это кажется нормальным. Но это ненормально в районе, где нет водопровода. Мы можем потравить людей, мы разносим антисанитарию», — заключила Заславец.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в пригороде Краснодара в полях появилось канализационное озеро. В 200 метрах от источника резкого запаха находятся дома НСТ «Прогресс».