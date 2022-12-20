К Новому году «Агрокомплекс» предложит скидки на премиальные сыры
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва насытил полки фирменных магазинов премиальными сырами линейки Selection от «Николаевских сыроварен»
Parmesan Gold, Gruyere Original, Gouda Gold, Emmental Gold производят из отборного молока с собственных ферм на автоматизированном сыродельном заводе «Сыры Кубани» в Выселковском районе Краснодарского края. Здесь их не просто готовят — за ними по-настоящему трепетно ухаживают. Посол, сушку, переворачивание сыров с помощью высоких технологий скрупулезно производят умные и аккуратные роботы.
Каждый сорт зреет как минимум год, чтобы порадовать покупателей своим премиальным качеством, напоминающим традиционные швейцарские сыры. За счёт выдержки их вкус и аромат становится ярче и изысканнее, а структура — плотнее, чем у привычных видов сыра.
Отличительная особенность твердых сыров — присутствие сырных кристаллов, ощутимых при раскусывании.
Структура продуктов предполагает два вида подачи — кусочками неопределенной формы или стружкой. Помимо подачи в составе сырных тарелок и канапе, твердые сыры широко применяют в европейской кухне: пастах, салатах, соусах, супах, фондю и выпечке.
Главное — выдержка:
«В зависимости от вида сыра средний расход сырья — один килограмм готового продукта на 10 литров молока. Чтобы сделать хороший сыр, а тем более элитный, нужно использовать только отборное сырье. «Агрокомплекс» — один из флагманов производства молока в России, имеющий масштабный животноводческий комплекс и собственную кормовую базу. Это дает преимущества по получению лучшего молока с высоким содержанием белка для приготовления премиальных сыров. Мы гордимся качеством продуктов линейки Selection и видим в них достойную перспективу импортозамещения европейских аналогов на российском рынке. Верим, что наш труд внесет свой вклад в повышение культуры потребления выдержанных сыров, и они станут любимым дополнением праздника для наших соотечественников», — отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.
Выдержанные сыры «Николаевских сыроварен» уже получили доверие и признание представителей HoReCa и розничных покупателей юга России. В преддверии Нового года эти продукты можно встретить в составах блюд из меню многих южных ресторанов.
Для дегустации за домашним столом один из сыров премиальной линейки — Emmental Gold — можно будет приобрести по сниженной цене. В течение 10 дней до Нового года и все зимние каникулы в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» на этот продукт будет действовать скидка 20%*.
*Акция продлится с 20.12.2022 по 09.01.2023. Условия акции уточняйте у продавцов. Количество товара ограничено. Акция действует по бонусной карте «Агрокомплекс Выселковский».
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