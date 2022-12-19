В Сочи на гирлянде трусы заменили на валенок

На проспекте Пушкина в Сочи обновили тему с иллюминацией в виде одежды

Напомним, в начале декабря в Сочи появились гирлянды, стилизованные под бельевые верёвки, на которых висят майка, футболка, юбка, нижнее бельё. В соцсетях креатив восприняли неоднозначно.

Необычную гирлянду раскритиковал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В своём телеграм-канале он написал, что в городах по всей стране снизили привычные новогодние расходы, используют прошлогодние украшения, а в Сочи появляется новая иллюминация стоимостью 3,7 млн рублей.

Позже в администрации Сочи заявили, что основное праздничное оформление осталось прошлогодним, а гирлянду купили по муниципальному контракту ещё в начале осени.

Утром 19 декабря в телеграм-каналах стали появляться видео, на которых видно, что в иллюминации трусы заменили на валенок.

Ранее Юга.ру писали о том, что губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения и отменить все массовые мероприятия и фейерверки.