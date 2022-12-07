Депутата Госдумы возмутила креативная новогодняя иллюминация в Сочи. На неё потратили 3,7 млн рублей

7 декабря сочинские телеграм-каналы сообщили, что город к Новому году украсили гирляндами, стилизованными под бельевые веревки. В соцсетях креатив восприняли неоднозначно. Некоторые пользователи высмеяли южную традицию сушить белье напоказ.

Позже к критике присоединился депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В своем телеграм-канале он написал, что в городах по всей стране снизили привычные новогодние расходы, используют прошлогодние украшения, а в Сочи в то же время появляется новая иллюминация.

«Ладно бы эти гирлянды заказали и изготовили давно. Но, по информации на сайте госзакупок, тендер на украшение города прошел два месяца назад. Гирлянда с ярким нижним бельем обошлась бюджету почти в 4 млн, всего же в этом году на украшение Сочи ушло больше 200 млн», — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Гусев.

В администрации Сочи заявили, что ключевыми в новогоднем оформлении остались прошлогодние элементы. Дополнительные гирлянды приобрели по муниципальному контракту еще в начале осени.

Ранее Юга.ру писали о том, что губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения, а мэрия Сочи планирует купить ели почти за 12 млн рублей.