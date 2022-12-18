Проект надземного перехода через железную дорогу в Краснодаре отправили на экспертизу

На разработку проекта надземного пешеходного перехода между Новознаменским и Комсомольским районами потратили 21 млн рублей

17 декабря мэр Евгений Наумов посетил Знаменский и Новознаменский районы Краснодара и встретился с жителями.

«Прошли от ЖК «Спортивный парк» на Войсковой до Комсомольского микрорайона — конечно, через железнодорожные пути. Убедился, что надземный переход здесь жизненно необходим», — прокомментировал чиновник.

Он сообщил со ссылкой на заместителя по вопросам дорожной инфраструктуры и общественного транспорта Владимира Архипова, что проект пешеходника уже отправили на госэкспертизу. Процедуру надеются пройти в первые месяцы 2023 года.

О планах на надземный переход заявил прошлый мэр Краснодара Андрей Алексеенко 4 января. Сейчас жители спальных районов переходят железную дорогу по узкому нерегулируемому тротуару, чтобы добраться до остановок общественного транспорта и не застрять в пробке на единственной маршрутке.

Планировалось, что на проект потратят 18-20 млн рублей, а уже в 2023 году приступят к работам на объекте и завершат их.