Проект надземного перехода через железную дорогу в Краснодаре отправили на экспертизу
На разработку проекта надземного пешеходного перехода между Новознаменским и Комсомольским районами потратили 21 млн рублей
17 декабря мэр Евгений Наумов посетил Знаменский и Новознаменский районы Краснодара и встретился с жителями.
«Прошли от ЖК «Спортивный парк» на Войсковой до Комсомольского микрорайона — конечно, через железнодорожные пути. Убедился, что надземный переход здесь жизненно необходим», — прокомментировал чиновник.
Он сообщил со ссылкой на заместителя по вопросам дорожной инфраструктуры и общественного транспорта Владимира Архипова, что проект пешеходника уже отправили на госэкспертизу. Процедуру надеются пройти в первые месяцы 2023 года.
О планах на надземный переход заявил прошлый мэр Краснодара Андрей Алексеенко 4 января. Сейчас жители спальных районов переходят железную дорогу по узкому нерегулируемому тротуару, чтобы добраться до остановок общественного транспорта и не застрять в пробке на единственной маршрутке.
Планировалось, что на проект потратят 18-20 млн рублей, а уже в 2023 году приступят к работам на объекте и завершат их.
17 июня на сайте Госзакупок запустили конкурс по выбору компании-проектировщика. Начальная цена контракта — 20 млн 953 тыс. рублей. Заявку подала только одна организация — «ЭкоСтройПроект». В итоге она выполняет работы за изначальную стоимость.
Подъёмник закрыт на цепь:
Урбанист Мирослав Валькович комментировал инициативу.
«Внеуличные пешеходные переходы через железную дорогу и трассы — хорошо и правильно, а вот на городских улицах — плохо и вредно. Но это не универсальная формула. Проблема конкретного участка в том, что станция «Пашковская» находится в 550 метрах от основных пешеходных потоков, в сложно проходимой промзоне. Туда попасть с КМР или Новознаменского — то ещё приключение», — прокомментировал он.
Урбанист предложил рассмотреть перенос станции ближе к жилому массиву, чтобы:
- местные жители могли пользоваться ей в качестве пешеходного перехода;
- пассажиры станции не проходили лишние сотни метров по промзоне;
- не пришлось строить два «надземника» у станции и у домов.
Валькович предположил, что строительство перехода без расходов на обслуживание обойдётся в 50-100 млн рублей.
Во время объезда глава города также посетил стройплощадки двух школ и двух детских садов на Первомайской и Демидовской.
«Был здесь меньше месяца назад, потому что работы идут с небольшим отставанием. Тогда поручал нарастить количество рабочих и техники. Сегодня убедился, что мою задачу выполнили. Результат оценивать пока рано. Буду и дальше держать возведение этих объектов на особом личном контроле», — рассказал Наумов.
Кроме того, чиновник рассказал о планах на дорогу к новым школе и детсаду рядом с ЖК «Сосновый бор». Сейчас до них нужно идти по полю около 300 метров. По словам мэра, дорожный проект уже готов, а в 2023 году построят тротуар на улице Жукова. Застройщик предложил временную меру — отсыпать гравийную дорогу или проложить плиты. Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов поручал отремонтировать дорогу к соцобъектам к осени 2021 года.
Напомним, Знаменский и Новознаменский планируют плотно застроить для 200 тыс. жителей в ближайшие годы. Над пока ещё пустыми полями Юга.ру летали год назад.