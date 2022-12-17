Последняя «Капля». В станице Северской вновь установили скандальный арт-объект

17 декабря в соцсетях появились фотографии и видео обновленного арт-объекта «Капля», который снова установили в местном парке. Пользователи соцсетей даже сравнили внешний вид скульптуры до преображения и после. На фото видно, что линии «Капли» стали плавнее, хоть и по-прежнему не идеальны. Также арт-объект лишился высокой ножки, из-за которой раньше пользователи соцсетей сравнивали его с секс-игрушкой.

Необычный арт-объект появился в сквере «Островок» в станице Северской в конце ноября. Скульптуру установили в рамках благоустройства. Согласно Госзакупкам, арт-объект обошелся в 2,3 млн рублей. Глава Северского района Андрей Дорошевский сказал, что сквер «станет уже скоро «изюминкой» районного центра».

Однако после поднято в СМИ и соцсетях резонанса знаменитый арт-объект демонтировали. Скульптуру спилили болгаркой и отправили на доработку. Прокуратура Северского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы станицы. Правоохранители посчитали, что администрация Северского сельского поселения приняла работы ненадлежащего качества.

Благоустройство сквера «Островок» в станице Северской планируют завершить до конца года.