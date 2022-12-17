В Краснодаре модернизируют трамвайный узел на улице Московской. Работы проводит компания-концессионер
«Синара ГТР Краснодар» перестроит трамвайную развязку на ул. Московской в Краснодаре
Обновленная развязка будет связующим узлом между восточной и центральной частью Краснодара, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой пресс-службу компании. Она поможет создать единый транспортный каркас с перспективными трамвайными линиями на западе и востоке города.
Реконструкция займет чуть больше полугода. Работы завершат до 1 июля 2023 года. При этом движение трамваев во время ремонта останавливаться не будет, обещают в «Синаре».
Что будет сделано? На действующем узле на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней заменят больше 700 метров рельсов. Дополнительно построят 200 метров трамвайных путей. Кроме того, обустроят четыре новых остановочных платформы с современными павильонами и информационными табло. Смонтируют новое уличное освещение, тротуары, стоянки для автомобилей. После завершения работ территорию благоустроят и озеленят.
«Нами были учтены пожелания местных жителей и рекомендации экспертов. Так, за каждым из четырех направлений движения будет закреплена своя остановочная площадка, что существенно упростит для пассажиров посадку и высадку, а также совершение пересадок. После модернизации трамвайный узел на ул. Московской станет по-настоящему удобным транспортно-пешеходным пространством», — так прокомментировал начало работ гендиректор «Синара ГТР Краснодар» Артем Доронин.
Читайте также:
5 декабря компания «Синара — ГТР Краснодар.ДОМ» подала концессионную инициативу по реализации проекта развития трамвайной сети в восточной части Краснодара.
Трамвайные линии должны быть продлены в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. Их общая длина составит более 35 км.
Строительство предлагают разбить на четыре этапа:
- от ул. Трамвайной до ул. Снесарева (5,2 км) — до конца 2025 года;
- от ул. Достоевского до ул. Героев-Разведчиков, затем до ул. Домбайской (ориентировочно 9,6 км) — до конца 2025 года;
- от ул. Героев-Разведчиков до ул. Багряной (9,2 км) — до конца 2026 года;
- от ул. Багряной до ул. Восточный обход (11,6 км) — до конца 2027 года.
Трамваи по новым веткам будут запускать поэтапно — после окончания работ на определенном участке. По оценкам компании, после запуска двух линий в восточной части Краснодара общий пассажиропоток составит 15 млн человек в год. Если предложение о концессии будет принято, соглашение подпишут в начале 2023 года.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вениамин Кондратьев и вице-президент АО «Группа Синара» Александр Мишарин подписали соглашение, которое подразумевает модернизацию трамвайной сети Краснодара.