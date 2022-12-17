В Краснодаре модернизируют трамвайный узел на улице Московской. Работы проводит компания-концессионер

Обновленная развязка будет связующим узлом между восточной и центральной частью Краснодара, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой пресс-службу компании. Она поможет создать единый транспортный каркас с перспективными трамвайными линиями на западе и востоке города.

Реконструкция займет чуть больше полугода. Работы завершат до 1 июля 2023 года. При этом движение трамваев во время ремонта останавливаться не будет, обещают в «Синаре».

Что будет сделано? На действующем узле на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней заменят больше 700 метров рельсов. Дополнительно построят 200 метров трамвайных путей. Кроме того, обустроят четыре новых остановочных платформы с современными павильонами и информационными табло. Смонтируют новое уличное освещение, тротуары, стоянки для автомобилей. После завершения работ территорию благоустроят и озеленят.

«Нами были учтены пожелания местных жителей и рекомендации экспертов. Так, за каждым из четырех направлений движения будет закреплена своя остановочная площадка, что существенно упростит для пассажиров посадку и высадку, а также совершение пересадок. После модернизации трамвайный узел на ул. Московской станет по-настоящему удобным транспортно-пешеходным пространством», — так прокомментировал начало работ гендиректор «Синара ГТР Краснодар» Артем Доронин.