Власти Кубани анонсировали строительство трамвайного депо в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о планах по развитию общественного транспорта в Краснодаре и анонсировал строительство трамвайного депо

На Петербургском международном экономическом форуме (он проходит с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге) Вениамин Кондратьев и вице-президент АО «Группа Синара» Александр Мишарин подписали соглашение, которое подразумевает модернизацию трамвайной сети Краснодара. По словам Кондратьева, подписанное соглашение позволяет АО «Группа Синара» стать участником концессии по строительству трамвайных линий в городе. «В планах на ближайшие годы также закупить 100 новых вагонов и построить депо. Рассчитываем сделать это с помощью инвесторов. К строительству планируем приступить уже в этом году», — написал Кондратьев в своем телеграм-аккаунте.

Отметим, что проекты строительства трамвайных веток в городе уже определены. По всем потребуется оформление земельно-правовой документации и изъятие земель.

Что за проекты. 8 июня директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал о текущих планах чиновников по строительству трамвайных линий. Так, рассматривается вопрос строительства трамвайного пути в западной части города: от Западного трамвайного депо, потом по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и Московской.

© Скриншот с сайта /krd.ru/

© Скриншот с сайта /krd.ru/

© Скриншот с сайта /krd.ru/

Второе направление — восточное: улица Красных зорь, Восточно-Кругликовская, 40 лет Победы, Домбайская, Багряная (за Плодородным) и до Восточного обхода.

© Скриншот с сайта /krd.ru/

© Скриншот с сайта /krd.ru/

Третье направление — это строительство трамвайных путей в Гидрострое.

© Скриншот с сайта /krd.ru/

В то же время Грачев заявил, что КТТУ не может выпускать на линии весь подвижной состав из-за нехватки кондукторов (штат не укомплектован на 44%). Повысить зарплату кондукторам в КТТУ просто так не могут. Это хотят сделать за счет повышения стоимости проезда. Когда в Краснодаре ожидать повышения цен на проезд в муниципальном общественном транспорте, не уточняется.

АО «Группа Синара» — диверсифицированная инвестиционная компания, основанная в 2001 году в Екатеринбурге. Также входит в список Forbes «200 крупнейших частных компаний России — 2021» (90 место в рейтинге с выручкой более 122 млрд рублей). Гендиректором АО является Михаил Ходоровский. Среди приоритетных направлений — машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. В структуре АО «Группа Синара»: холдинг «Синара — Транспортные машины», «Уральские локомотивы», «Тяговые компоненты», «Банк Синара», «Газэнергобанк» и другие компании. Группа принадлежит основному владельцу ТМК (черная металлургия) Дмитрию Пумпянскому. После начала спецоперации в Украине Пумпянский попал под санкции Евросоюза, Великобритании и Канады. На фоне этого он вышел из бенефициаров и советов директоров ТМК и «Синары».