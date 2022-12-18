«В день случалось по 15 приступов». Маленькому Мише из Анапы нужна ваша помощь, чтобы справиться с эпилепсией
«Русфонд» собирает 508 тыс. рублей на лекарство для полуторагодовалого Миши из Анапы
Федеральный консилиум врачей подтвердил, что препарат Кигабек жизненно необходим юному анапчанину Мише Петрову.
«Сын родился в срок, его признали совершенно здоровым. Но, когда Мише было три месяца, во время кормления у него вдруг закатились глаза и начали подергиваться ручки и ножки. Мы вызвали скорую, и сына забрали в больницу. Судорожные приступы повторялись каждые два часа. После них Миша сильно плакал, мы не могли его успокоить. Сына обследовали, поставили диагноз «мультифокальная эпилепсия», — вспоминает мама ребёнка Анастасия Петрова.
Именно с этим лекарством у Миши прекратились судороги, он стал догонять сверстников.
«Врачи долго подбирали противосудорожные препараты, но они давали только временные улучшения. Судороги стали сильнее, в день случалось по 15 приступов. Из-за этого сын сильно отставал в развитии — разучился держать голову, не пытался садиться. И только после подбора новой схемы лечения, в которую включили Кигабек, приступы удалось остановить! Миша стал активнее, научился ползать, переворачиваться. Пытается говорить слоги, слушает детские песенки, по-своему подпевает», — рассказала Анастасия.
С чего начать делать добрые дела:
Лекарство разрешено в России, но не зарегистрировано, поэтому его не предоставляют за счёт государства. На годовой курс нужно более 500 тыс. рублей. Родители мальчика надеются, что необходимую сумму помогут собрать «Русфонд» и читатели СМИ.
«Миша Петров наблюдается в амбулатории села Супсех. По жизненным показаниям ему необходимо продолжать прием препарата Кигабек, который доказал свою эффективность при купировании судорожных приступов», — подчеркнула педиатр городской поликлиники Анапы Елена Тарасенко.
Как помочь Мише? Отправить любое пожертвование через сайт «Русфонда», в банковском приложении или другими способами, в том числе от юридического лица.