Федеральный консилиум врачей подтвердил, что препарат Кигабек жизненно необходим юному анапчанину Мише Петрову.

«Сын родился в срок, его признали совершенно здоровым. Но, когда Мише было три месяца, во время кормления у него вдруг закатились глаза и начали подергиваться ручки и ножки. Мы вызвали скорую, и сына забрали в больницу. Судорожные приступы повторялись каждые два часа. После них Миша сильно плакал, мы не могли его успокоить. Сына обследовали, поставили диагноз «мультифокальная эпилепсия», — вспоминает мама ребёнка Анастасия Петрова.

Именно с этим лекарством у Миши прекратились судороги, он стал догонять сверстников.