«В день случалось по 15 приступов». Маленькому Мише из Анапы нужна ваша помощь, чтобы справиться с эпилепсией

Краснодарский край

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  • Миша Петров © Фото Марии Окошкиной, «Русфонд»
    Миша Петров © Фото Марии Окошкиной, «Русфонд»

«Русфонд» собирает 508 тыс. рублей на лекарство для полуторагодовалого Миши из Анапы

Федеральный консилиум врачей подтвердил, что препарат Кигабек жизненно необходим юному анапчанину Мише Петрову.

«Сын родился в срок, его признали совершенно здоровым. Но, когда Мише было три месяца, во время кормления у него вдруг закатились глаза и начали подергиваться ручки и ножки. Мы вызвали скорую, и сына забрали в больницу. Судорожные приступы повторялись каждые два часа. После них Миша сильно плакал, мы не могли его успокоить. Сына обследовали, поставили диагноз «мультифокальная эпилепсия», — вспоминает мама ребёнка Анастасия Петрова.

Именно с этим лекарством у Миши прекратились судороги, он стал догонять сверстников. 

«Врачи долго подбирали противосудорожные препараты, но они давали только временные улучшения. Судороги стали сильнее, в день случалось по 15 приступов. Из-за этого сын сильно отставал в развитии — разучился держать голову, не пытался садиться. И только после подбора новой схемы лечения, в которую включили Кигабек, приступы удалось остановить! Миша стал активнее, научился ползать, переворачиваться. Пытается говорить слоги, слушает детские песенки, по-своему подпевает», — рассказала Анастасия.

С чего начать делать добрые дела:

Лекарство разрешено в России, но не зарегистрировано, поэтому его не предоставляют за счёт государства. На годовой курс нужно более 500 тыс. рублей. Родители мальчика надеются, что необходимую сумму помогут собрать «Русфонд» и читатели СМИ.

«Миша Петров наблюдается в амбулатории села Супсех. По жизненным показаниям ему необходимо продолжать прием препарата Кигабек, который доказал свою эффективность при купировании судорожных приступов», — подчеркнула педиатр городской поликлиники Анапы Елена Тарасенко.

Как помочь Мише? Отправить любое пожертвование через сайт «Русфонда», в банковском приложении или другими способами, в том числе от юридического лица.

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«В день случалось по 15 приступов». Маленькому Мише из Анапы нужна ваша помощь, чтобы справиться с эпилепсией
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