Кире помогает только один препарат от эпилепсии, но родители должны покупать его сами. «Русфонд» помогает собрать 276 тыс. рублей на годовой запас

Кира Дегтяренко при рождении перенесла кислородное голодание, а через несколько часов — первые судороги. В младенчестве ей диагностировали эпилепсию и назначили лекарство. От судорог оно помогало, но Кира отставала в развитии и была вялой, поэтому спустя пять месяцев без приступов лечение отменили.

«Кира начала развиваться: в полгода она уже пробовала переворачиваться, гулила и улыбалась. А в семь месяцев приступы возобновились. Дочка замирала, голову поворачивала в сторону, правые ручка и ножка вытягивались в струнку»,

Судороги случались всё чаще и продолжались дольше с каждым разом. Ни один препарат не помогал.

«Болезнь забирала все силы, тормозила развитие дочки», — продолжает Инна.

Очередное лекарство со временем победило приступы. «Сабрил» разрешено ввозить в Россию и применять. При этом государственную регистрацию он не прошёл, так что получить запас таблеток бесплатно невозможно. В год родители вынуждены тратить на него 276 тыс. рублей, но сбережений семьи уже не хватает, поэтому со сбором помогает «Русфонд».

«Сейчас Кира учится ползать, садиться, проявляет эмоции: смеётся, радуется игрушкам. Если прервать лечение, приступы вернутся. Помогите нам, пожалуйста!», — просят родители.

Диагноз девочки — структурная мультифокальная эпилепсия, объясняет заведующая детской поликлиникой в Горячем Ключе Людмила Соловьёва.

«Ранее при подборе противосудорожной терапии все доступные в нашей стране лекарства использовались без особого результата. И лишь после начала лечения препаратом «Сабрил» с действующим веществом «вигабатрин» судорожные приступы удалось надёжно купировать. Ребёнку необходимо продолжать приём «Сабрила» по жизненным показаниям », — прокомментировала врач.

55 тыс. рублей уже удалось собрать, остаётся 220 тысяч.