Краснодарцев пригласили в «Собиратор» обменяться новогодними украшениями

В краснодарском экоцентре научат создавать новогодние украшения из джута, проведут своп и лекцию о празднике без вреда для природы

Краснодарский экоцентр «Собиратор» пригласил гостей на предновогодние мероприятия.

17 декабря экоактивистка Ирина Синдеева покажет, как создать новогодние украшения из минимума материалов. Под её руководством участники свяжут крючком ёлочки из джута. Можно сохранить натуральный цвет материала или покрасить его, можно продолжить плетение и сделать гирлянду. Симпатичная поделка украсит ёлку или дополнит подарок.

Особые навыки не нужны, на мастер-класс зовут всех желающих старше 12 лет. Мероприятие начнётся в 13:00 на Одесской, 48 Л .