Краснодарцев пригласили в «Собиратор» обменяться новогодними украшениями
В краснодарском экоцентре научат создавать новогодние украшения из джута, проведут своп и лекцию о празднике без вреда для природы
Краснодарский экоцентр «Собиратор» пригласил гостей на предновогодние мероприятия.
17 декабря экоактивистка Ирина Синдеева покажет, как создать новогодние украшения из минимума материалов. Под её руководством участники свяжут крючком ёлочки из джута. Можно сохранить натуральный цвет материала или покрасить его, можно продолжить плетение и сделать гирлянду. Симпатичная поделка украсит ёлку или дополнит подарок.
Особые навыки не нужны, на мастер-класс зовут всех желающих старше 12 лет. Мероприятие начнётся в 13:00 на Одесской, 48 Л.
Стоимость участия — 500 рублей. В неё включены необходимые материалы, горячие напитки, угощения и благотворительный взнос на работу экоцентра. Чтобы забронировать место, напишите сотруднице.
18 декабря в «Собираторе» пройдёт предновогодний своп, где можно обменяться надоевшими ёлочными игрушками, гирляндами, искусственными ёлками и подарочной упаковкой. Нельзя приносить сломанные вещи. Прийти можно и с пустыми руками: выбрать что-то за пожертвование или присмотреть подарки близким в Полезном магазине.
В 12:00 начнётся подготовка к свопу и чаепитие (организаторы советуют принести свою многоразовую кружку и угощения). Сам обмен стартует в 15:00.
От Ипполита до Джона Сноу:
В 14:00 на лекции активисты расскажут, как экологично встретить Новый год:
- какую ёлку выбрать;
- как дарить и упаковывать подарки без вреда для природы;
- во что нарядиться;
- что поставить на праздничный стол;
- как подготовить дом;
- какой декор экологичнее;
- каких развлечений лучше избегать.
Неразобранные вещи передадут фонду «Синяя птица».
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