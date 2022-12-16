В Краснодаре суд взыскал с Минобороны 1,5 млн рублей за смерть военнослужащего

Информацию Юга.ру подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Там отметили, что иск удовлетворен частично, в заявлении была указана сумма в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, 10 февраля 2019 года в одной из воинских частей Воронежской области нашли тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, призванного служить из Кореновского района Краснодарского края. Молодой человек находился на территории полигона «Погоново» с ноября 2018-го, где исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой.

Сначала в военной части заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружено — Цымбал скончался от остановки сердца. Позже стало известно, что руки и шея солдата были связаны скотчем, а на его голове был пластиковый пакет.

Сразу после случившегося командир части позвонил родственникам парня и сказал, что тот не захотел ужинать и остался в своей палатке, а когда сослуживцы вернулись, его там не было. Позже тело молодого человека нашли в палатке для умывания.

По версии следствия, утром 11 февраля начальник вещевой службы Дмитрий Прохоров приехал на полигон по вопросам оборудования бани. Он заметил, что из его машины пропали два ящика водки. Мужчина попытался разбудить спящего Цымбала, чтобы тот проснулся и собрал весь личный состав. Рядовой крепко спал и не отреагировал — тогда капитан избил его.

Сначала СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Затем уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В феврале 2022 года Воронежский гарнизонный военный суд признал офицера Дмитрия Прохорова виновным по ч. 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и приговорил к четырем годам условно. В апреле 2022 года апелляция изменила приговор и Прохорова приговорили к шести годам колонии общего режима.