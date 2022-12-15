В России готовят законопроект о запрете дистанционной работы из-за границы. Люди, уехавшие из страны и по-прежнему работающие на российские компании, не переживают за трудоустройство

5 декабря председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о намерении «сделать нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших РФ после объявления мобилизации. Сенатор сказал, что законодатели могут ограничить схемы, которые позволяют работать за рубежом, получать деньги из РФ и уклоняться от налогов. 14 декабря Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило против полного запрета на удаленку для айтишников, уехавших и находящихся за границей. По мнению ведомства, тотальный запрет замедлит развитие отечественных цифровых решений и снизит их конкурентоспособность. «При этом Минцифры считает невозможным такую удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты». Также в министерстве предложили запретить управлять не из РФ критически важными приложениями и системами информационной безопасности.

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Источники сайта «Верстка» сообщили, что законопроект полностью запретит дистанционную работу в сферах, где распространяется секретная информация: информационная безопасность, чиновники и некоторые отрасли транспорта. Один из собеседников издания «назвал «аудиторией законопроекта» не только уехавших россиян, но и тех, кто остался в стране и «испытывает ненависть к бежавшим, считает их трусами». Редакция Юга.ру узнала впечатления от возможного запрета у семи жителей РФ, покинувших страну за последний год. Большинство из них жили в Краснодаре. Двум собеседникам пришлось перевестись в армянские и грузинские офисы их компаний, на работе остальных опрошенных переезд не сказался. Два респондента напомнили, что такие ограничения действуют в разных компаниях и государствах (например, в Австралии и Грузии). «Такое было давно, просто сейчас люди стали акцентировать. Если ты напрямую работаешь, например, на Газпром, то на удаленке ты можешь быть только в РФ. Это прописано в трудовом договоре. Половина компаний, которые делают разработки для государства, — частные. Например, над сайтом Госуслуг работают 20-30 подрядчиков. Если их захотят прижучить, то смогут это сделать», — рассказала собеседница.

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По ее наблюдениям, с февраля многие крупные компании РФ не нанимают сотрудников, если те находятся за границей — это негласное правило. Она заключила: «Повезло тем, кто остался на удаленке сейчас, не повезет тем, кто будут искать трудоустройство. Но они смогут найти работу — 100%». В возможности легко сменить работу уверены и остальные собеседники. Другой респондент рассказал, что в его компании изначально был гибридный режим — сотрудники могли работать удаленно или в офисе по желанию. «Сейчас офис сильно сократили, там 2-3 человека ходит, кто в России остался. Ну и в текущем [кошмаре] удаленка — это решение всех проблем, иначе компания загнулась бы».

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Несколько собеседников на разный лад возмутились тем, что вместо создания условий РФ продолжает ставить ультиматумы. Один из респондентов, говоривших об этом, удалено работает на частную российскую компанию. По его мнению, «в современном законотворчестве часто раздувают изначальный проект, поэтому риск распространения на любые компании оцениваю как реальный». «Вся шумиха вокруг закона лишь подталкивают к тому, чтобы в будущем не работать на российскую компанию и не переживать из-за подобных рисков. Меня это может мотивировать уйти из российской компании, хотя сейчас все устраивает», — поделился собеседник.