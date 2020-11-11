Лингвисты назвали самые популярные слова 2020 года в России

Лингвисты выяснили, что больше всего россиян в 2020 году волновали пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию. Также эксперты определили слова, которые показали максимальный рост частоты использования за последние три года.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель — у слова « обнуление » , оно на втором месте», — сообщил Осадчий.

В финал также попали: голосование , дистанцирование , карантин , ковид , конституция , коронавирус , поправки и удаленка . Однако в итоге лигвисты исключили из рейтинга «ковид», поскольку это неологизм 2020 года и сравнить частоту использования этого слова в предыдущие годы невозможно.

Осадчий отметил, что в текущем году россияне стали в девять раз чаще использовать слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка», а частота употребления слов «поправки» и «голосование» увеличилась в пять раз.