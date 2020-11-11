Лингвисты назвали самые популярные слова 2020 года в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Государственный институт русского языка имени Пушкина 11 ноября назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года

Доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» института Пушкина Михаил Осадчий рассказал ТАСС, какие слова и темы стали самыми значимыми в текущем году.

Лингвисты выяснили, что больше всего россиян в 2020 году волновали пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию. Также эксперты определили слова, которые показали максимальный рост частоты использования за последние три года.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель — у слова «обнуление», оно на втором месте», — сообщил Осадчий.

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В финал также попали: голосование, дистанцирование, карантин, ковид, конституция, коронавирус, поправки и удаленка. Однако в итоге лигвисты исключили из рейтинга «ковид», поскольку это неологизм 2020 года и сравнить частоту использования этого слова в предыдущие годы невозможно.

Осадчий отметил, что в текущем году россияне стали в девять раз чаще использовать слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка», а частота употребления слов «поправки» и «голосование» увеличилась в пять раз.

Как писали Юга.ру, в 2019-м словами года стали «пожар» и «протест». Топ-10 обсуждаемых тем в российском интернете смотрите здесь.

Конституция РФ Коронавирус Лингвистика

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