В Анапе люди вышли на митинг против ЖК на месте старого винзавода. Ранее на застройщика подали в Верховный суд РФ

В Анапе утром 14 декабря местные жители устроили митинг против строительства жилого комплекса на месте винзавода «Лазурный». Люди вышли с плакатами и перекрыли въезд на объект строительной технике. Среди протестующих были казаки, сообщил телеграм-канал «Анапское Черноморье».

«Очистные сооружения и так плохо работают, с этими двадцатиэтажками это будет вообще коллапс. Парковки не хватает, выезд будет к нам во двор (другого ЖК — прим. редакции), а у нас там места нет вообще для машин. Из-за рынка все забито. А если еще выезд будет в наш двор, то вообще ужас, что твориться будет. Кроме того, наши дома — 10 этажей, эти будут в 20 этажей, к нам в окна солнце вообще не будет попадать» — сказала жительница Анапы.

Также анапчане недовольны тем, что в городе не хватает школ, детских садов, парков и больниц.

«В школах по 40 человек в классах, парков не хватает. В этом районе вообще ни одного парка нет, ни детского сада. Взяли все деревья вырубили, а можно было сквер сделать. Под стройку же надо зачищать. А у нас зеленых зон вообще нет», — поделились горожане.