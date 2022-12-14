В Анапе люди вышли на митинг против ЖК на месте старого винзавода. Ранее на застройщика подали в Верховный суд РФ
На месте старого винзавода в Анапе строят ЖК со множеством нарушений. Жители решили выйти на митинг
В Анапе утром 14 декабря местные жители устроили митинг против строительства жилого комплекса на месте винзавода «Лазурный». Люди вышли с плакатами и перекрыли въезд на объект строительной технике. Среди протестующих были казаки, сообщил телеграм-канал «Анапское Черноморье».
«Очистные сооружения и так плохо работают, с этими двадцатиэтажками это будет вообще коллапс. Парковки не хватает, выезд будет к нам во двор (другого ЖК — прим. редакции), а у нас там места нет вообще для машин. Из-за рынка все забито. А если еще выезд будет в наш двор, то вообще ужас, что твориться будет. Кроме того, наши дома — 10 этажей, эти будут в 20 этажей, к нам в окна солнце вообще не будет попадать» — сказала жительница Анапы.
Также анапчане недовольны тем, что в городе не хватает школ, детских садов, парков и больниц.
«В школах по 40 человек в классах, парков не хватает. В этом районе вообще ни одного парка нет, ни детского сада. Взяли все деревья вырубили, а можно было сквер сделать. Под стройку же надо зачищать. А у нас зеленых зон вообще нет», — поделились горожане.
Как писали Юга.ру, на месте старого винзавода хотят возвести жилой комплекс из 10 домов по 22 этажа. Краевой департамент архитектуры выявил при строительстве около 10 нарушений. Кроме того, проектная документация не предусматривает строительство социальных учреждений.
Участок, на котором строят ЖК, расположен на въезде в город. Стройка там создаст транспортный коллапс, особенно в курортный сезон. Также в документах занизили проектный показатель планируемого количества жильцов.
Мэрия Анапы выдала разрешение на строительство в 2019 году, но в 2020 отменила свое решение. Застройщика это не устроило, он обратился в суд и выиграл дело. После этого городские власти обратились в Верховный суд РФ.
Как писали Юга.ру, 63-летняя дольщица снесенного дома в Геленджике объявила о бессрочной голодовке у администрации Краснодарского края. Она купила квартиру на деньги от продажи единственного жилья в Улан-Удэ.