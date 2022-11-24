24 ноября стало известно, что дольщица снесенного 14-этажного дома в Геленджике объявила о бессрочной голодовке у администрации Краснодарского края

«Коммерсантъ Кубань-Черноморье» рассказал, что 63-летняя Людмила Гуслякова приобрела квартиру в строящемся доме по улице Красногвардейской, 79 в Геленджике в 2011 году. Она купила квартиру на деньги от продажи единственного жилья в Улан-Удэ.

«После сноса с нами не раз разговаривали власти краевой администрации, обещали построить для обманутых дольщиков отдельный дом. Но до сих пор ничего не сделано. Я намерена оставаться у здания администрации до тех пор, пока не решится наша проблема», — цитирует Гуслякову «Ъ-Кубань».

Также сайт сообщает, что о намерении объявить голодовку дольщица написала президенту РФ Владимиру Путину. Копию письма она направила прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому, руководителю краевого департамента по надзору за строительством Максиму Карпенко и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.