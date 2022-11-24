Дольщица дома, снесенного в Геленджике, объявила голодовку. Квартиры в нем купили 400 семей
24 ноября стало известно, что дольщица снесенного 14-этажного дома в Геленджике объявила о бессрочной голодовке у администрации Краснодарского края
«Коммерсантъ Кубань-Черноморье» рассказал, что 63-летняя Людмила Гуслякова приобрела квартиру в строящемся доме по улице Красногвардейской, 79 в Геленджике в 2011 году. Она купила квартиру на деньги от продажи единственного жилья в Улан-Удэ.
«После сноса с нами не раз разговаривали власти краевой администрации, обещали построить для обманутых дольщиков отдельный дом. Но до сих пор ничего не сделано. Я намерена оставаться у здания администрации до тех пор, пока не решится наша проблема», — цитирует Гуслякову «Ъ-Кубань».
Также сайт сообщает, что о намерении объявить голодовку дольщица написала президенту РФ Владимиру Путину. Копию письма она направила прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому, руководителю краевого департамента по надзору за строительством Максиму Карпенко и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.
«Не дождался»:
Снесенную многоэтажку начали строить в 2011 году. Тогда мэр Геленджика Виктор Хрестин перевел землю из категории «научно-исследовательская деятельность» в «многоэтажную жилую застройку». Почти достроенный дом объявили самостроем по иску Росимущества, хотя люди уже зарегистрировали право собственности в Росреестре, а некоторые — даже вселились в купленные квартиры. Всего их купили около 400 семей.
15 ноября 2013 года Геленджикский городской суд признал дом самостроем. Хотя ранее специалисты Министерства юстиции осматривали дом и заключили, что угрозы жизни и здоровью он не несет, частной московской компания дала другую оценку: «дом опасен». Эта экспертиза и позволила вынести решение о сносе. Дом разрушили в октябре 2022 года.
Кубанские власти уже не первый год собираются раз и навсегда решить проблему с обманутыми дольщиками. В 2020 году Юга.ру собрали все обещания за предыдущие 12 лет.