Власти Анапы через суд пытаются добиться запрета строительства ЖК на месте старого винзавода

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя joffi с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя joffi с сайта pixabay.com

В Анапе застройщик возводит 10 многоэтажек на месте старого винзавода. Местные жители и власти против

В соцсетях жители Анапы пожаловались на стройку под окнами. По словам горожан, в выходные дни работы начинаются с 8 утра и мешают отдыхать. Строительство идет на месте бывшего винзавода «Лазурный». Там хотят возвести жилой комплекс из 10 домов по 22 этажа.

«Неоднократно видела, как большегрузы заезжают на данную территорию с Анапского шоссе, нарушая правила дорожного движения. А точнее, через две сплошные», — добавили в комментариях.

В пресс-службе мэрии Анапы заявили, что краевой департамент архитектуры выявил около 10 нарушений при строительстве ЖК. Проектная документация не предусматривает строительство школ, детских садов и других социальных объектов.

Кроме того, участок расположен на транспортной магистрали на въезде в город. Строительство жилого комплекса создаст транспортный коллапс, особенно в курортный сезон.

Также по мнению надзорного органа, в документах существенно занизили проектный показатель планируемого количества жильцов, в четыре раза ниже площадь спортивных площадок и мало территорий для хозяйственных целей. Расстояние от площадок общего пользования до окон квартир не соответствует нормам.

Согласно генплану Анапы, территория, на которой идет стройка ЖК, предназначена для многофункциональной общественно-деловой зоны. 

«Разрешение на строительство ЖК выдали в 2019 году. Постановлением администрации Анапы от декабря 2020 года это решение отменили. Застройщик обратился в суд, который встал на его сторону. В настоящее время мэрия курорта обратилась в Верховный суд РФ для обжалования решения и запрета строительства», — добавили в пресс-службе. 

Как писали Юга.ру, за последние два года в Краснодаре выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями. В ЖК не хватает парковок, мест в школах и детских садах. 

Анапа Строительство

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