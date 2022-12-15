В Краснодаре на выходных пройдут сразу несколько новогодних маркетов. Рассказываем, где и что можно купить

В Краснодаре на выходных пройдут новогодние ярмарки. Рассказываем, где искать подарки и праздничное настроение

Fall in market состоится 17-18 декабря в арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100). Можно будет купить редкие книги, нишевый парфюм, косметку, керамику, украшения и аксессуары, новогодние игрушки, свечи ручной работы, скетчбуки для творчества, декор для дома.

Подготовили организаторы и образовательную программу. Запланированы лекции про лучшее новогоднее кино, о Рождестве в литературных традициях, об особенных ароматах и их создании, о праздничных традициях в разных уголках света. Подробности тут.

Арт-фестиваль Л.Ю.Д.И. пройдёт 18 декабря в гончарной студии Г.Л.И.Н.А. (улица Зиповская, 5В, литер Х, второй этаж). Будет представлена керамика ручной работы, ёлочные игрушки, броши из бисера и камней, блокноты, открытки и обложки на паспорт и многое другое. Также можно посетить творческие мастер-классы и научиться делать рождественский венок, подвеску из лозы, бомбочку для ванны, ватную, деревянную и глиняную игрушки. Подробности по ссылке.

Новогодний «Гараж-винтаж» пройдёт 17-18 декабря в культурном кластере «Колос» (улица Калинина, 368). В продаже аксессуары, винтажная и дизайнерская одежда, предметы интерьера, десерты, книги, масла, украшения, керамика и многое другое. Подробности здесь.

Напомним, новогодняя ярмарка на Главной площади Краснодара откроется 24 декабря. Там смонтируют 18 аттракционов для детей и взрослых, а также домик и почту Деда Мороза.

Кроме того, с 26 декабря по 8 января ещё две новогодние ярмарки будут работать на площади имени Пушкина. Можно будет купить винодельческую продукцию и традиционные рождественские товары. И с середины декабря в Краснодарском крае откроют 255 елочных базаров.